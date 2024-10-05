Скотланд-Ярда покрывал сексуальные домогательства миллиардера Аль-Файеда за взятки

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Сотрудники британского Скотланд-Ярда за взятку помогали египетскому миллиардеру Мохамеду Аль-Файеду отклонять потенциальные жалобы на его домогательства к женщинам. Об этом сообщает издание The Guardian.
В адрес ведомства поступили обвинения в том, что несколько из его коррумпированных сотрудников помогали Аль-Файеду скрыть последствия домогательств, в которых его обвинения десятки пострадавших женщин.
По одной из версий, жертвой такой коррупционной схемы стала, помимо прочих, няня детей Аль-Файеда, которую сначала уволили за отказ бизнесмену, а затем арестовали по сфабрикованному делу после того, как она пригрозила подать иск в полицию о сексуальных домогательствах. После женщину всё же отпустили без предъявления обвинений.
В настоящее время полиция Лондона проводит проверку всех заявлений, поступивших в адрес Аль-Файеда.
Напомним, что египетский бизнесмен умер в августе 2023 года, а в этом году стало известно о сексуальном насилии, которому он подверг как минимум 37 женщин.
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По одной из версий, жертвой такой коррупционной схемы стала, помимо прочих, няня детей Аль-Файеда, которую сначала уволили за отказ бизнесмену, а затем арестовали по сфабрикованному делу после того, как она пригрозила подать иск в полицию о сексуальных домогательствах. После женщину всё же отпустили без предъявления обвинений.
В настоящее время полиция Лондона проводит проверку всех заявлений, поступивших в адрес Аль-Файеда.
Напомним, что египетский бизнесмен умер в августе 2023 года, а в этом году стало известно о сексуальном насилии, которому он подверг как минимум 37 женщин.
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Анастасия Чинкова