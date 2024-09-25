«Страшно вызывать скорую»: медика из Подмосковья обвинили в склонении 17-летней к сексу, подробности

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Работник платной бригады «скорой помощи» из Подмосковья оказался под подозрением в сексуальных действиях по отношению к несовершеннолетней пациентке. На допросе следствия 29-летний парень заявил, что все эго действия были продиктованы медицинской необходимостью. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».
Врач-извращенец из Подмосковья
По информации издания «МК», инцидент произошел 9 сентября. Платная бригада «скорой» доставила 17-летнюю девушку из Балашихи в одну из больниц Подмосковья.
Молодая девушка ощутила резкую боль в животе. Ее бабушка, заподозрив аппендицит, вызвала врачей. В силу своего возраста пенсионерка не смогла сопровождать внучку, и та отправилась в больницу в сопровождении 29-летнего медицинского работника.
По пути в медицинское учреждение девушка утверждает, что несколько раз стала жертвой домогательств со стороны врача. В панике она позвонила матери, чтобы рассказать о произошедшем. Пострадавшая сообщила правоохранителям, что врач даже оставил ей свой номер телефона для связи по поводу диагноза после обследования.
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Медик отрицает факт домогательства
В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Однако медик отрицает свою вину, утверждая, что девушка неправильно истолковала обычный осмотр. Водитель скорой помощи также заявил следователям, что не видел никаких противоправных действий. Камер видеонаблюдения в автомобиле «скорой» установлено не было.
Реакция общественности
В социальных сетях ситуация стала широко обсуждаться общественностью. Мнения разделились: одни полагают, что девушка могла действительно неправильно понять молодого врача, а другие уверены – медик злоупотребил своим положением.
«Что он, за грудь ее трогал? Возможно, ей просто показалось», «Провести проверку немедленно. Невиновного не накажут, а сойдет с рук, так страшно будет вызывать скорую», – пишут пользователи Сети.
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Анастасия Хохлова