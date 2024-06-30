Сотрудница соцслужбы надругалась над 13-летним подростком

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Сотрудница социальной службы получила четыре года тюрьмы за домогательства в отношении несовершеннолетнего школьника и угрозы его семье. О происшествии в американском штате Огайо сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что 24-летняя Пэйтон Шайрс оказывала помощь 13-летнему подростку из приёмной семьи. Во время одного из посещений мальчика женщина надругалась над ним. Об этом узнала мать подростка, обнаружившая подозрительную переписку сына с Шайрс. В ней женщина спрашивала мальчика, удалил ли он определённое видео сексуального характера.
В результате полицейские организовали трёхсторонний телефонный разговор между работницей соцслужбы и мамой подростка, в ходе которого первая призналась в содеянном. Её приговорили к четырём годам лишения свободы.
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Анастасия Чинкова