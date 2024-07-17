«Мама, мне больно»: за что мать изнасиловала фаллоимитаторами 12-летнего сына

Фото: istockphoto/blinow61
За домогательства к младшему брату мать изнасиловала 12-летнего сына двумя фаллоимитаторами в Ноябрьске. Как сообщает Baza, все произошло 13 июля, когда женщина вошла в комнату к детям и увидела, как старший сын домогается младшего, а именно, лежит на нем и целует.
Мать придумала зверское наказание, пока младший ребенок находился в соседней комнате и слушал крики брата «мама, мне больно» и «мама, не надо», о чем позже он расскажет правоохранителям.
Однако этого горе-матери показалось мало, поэтому она выгнала к подруге измученного мальчика, с которой общалась в тот момент по видео. Примерно в семь утра женщина вернулась за сыном, уведя домой.
Позже она выслушала от него, что он больше не будет трогать брата, а потом, выпив полбутылки горячительного, заставила несовершеннолетнего заниматься мастурбацией на манекен из дерева, включив ему порно.
Об издевательствах стражам порядка рассказала подруга, с которой говорила мать пострадавшего. По информации журналистов, злоумышленница была на карандаше у подразделения по делам несовершеннолетних в период с 2018 по 2022 год. В июле 2022 ее сняли с учета с формулировкой «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и оздоровления обстановки в семье».
Истерзанный старший ребенок сбегал из дома несколько раз за последние несколько месяцев и тоже был в поле зрения полицейских. Теперь «воспитательнице» грозит до 20 лет тюрьмы, а дети отправились в местный Центр соцобслуживания.
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Однако этого горе-матери показалось мало, поэтому она выгнала к подруге измученного мальчика, с которой общалась в тот момент по видео. Примерно в семь утра женщина вернулась за сыном, уведя домой.
Позже она выслушала от него, что он больше не будет трогать брата, а потом, выпив полбутылки горячительного, заставила несовершеннолетнего заниматься мастурбацией на манекен из дерева, включив ему порно.
Об издевательствах стражам порядка рассказала подруга, с которой говорила мать пострадавшего. По информации журналистов, злоумышленница была на карандаше у подразделения по делам несовершеннолетних в период с 2018 по 2022 год. В июле 2022 ее сняли с учета с формулировкой «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и оздоровления обстановки в семье».
Истерзанный старший ребенок сбегал из дома несколько раз за последние несколько месяцев и тоже был в поле зрения полицейских. Теперь «воспитательнице» грозит до 20 лет тюрьмы, а дети отправились в местный Центр соцобслуживания.
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Никита Кротов