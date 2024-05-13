СКР взялся за братьев из Люберец, держащих в страхе всех соседей

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на семейную пару в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В сюжете на федеральном телевидении сообщалось, что в Люберцах супруги и их сын стали жертвами двух молодых людей. Муж с женой возвращались с работы, и, пока глава семейства парковал автомобиль, его супруга спросила у двоих соседей-братьев, почему они пристают к её сыну-подростку. В ответ на это супруги были жестоко избиты», – говорится в сообщении.Местные жители жаловались на то, что четыре месяца назад браться сломали ногу одному из соседей и регулярно проявляют агрессию. Помимо этого, в сюжете критикуются действия полицейских, которые отпустили нападавших.
Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову возбудить по факту избиения уголовное дело. Контролировать исполнение поручения будет центральный аппарат СКР.
Читайте также:
В Астане вынесли приговор Бишимбаеву
В Петербурге СОБР через крышу проник в квартиру наркосбытчиков
Трактор упал с 25 этажа на машину в российском городе
Лора Луганская