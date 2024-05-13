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СКР взялся за братьев из Люберец, держащих в страхе всех соседей

13 мая 2024, 15:51
Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на семейную пару в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«В сюжете на федеральном телевидении сообщалось, что в Люберцах супруги и их сын стали жертвами двух молодых людей. Муж с женой возвращались с работы, и, пока глава семейства парковал автомобиль, его супруга спросила у двоих соседей-братьев, почему они пристают к её сыну-подростку. В ответ на это супруги были жестоко избиты», – говорится в сообщении.
Местные жители жаловались на то, что четыре месяца назад браться сломали ногу одному из соседей и регулярно проявляют агрессию. Помимо этого, в сюжете критикуются действия полицейских, которые отпустили нападавших.



Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову возбудить по факту избиения уголовное дело. Контролировать исполнение поручения будет центральный аппарат СКР.

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В Подмосковье проводится межрегиональный этап проекта «Профессионалы»
13 мая 2024, 16:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартовал межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Открытие межрегионального этапа прошла на базе Серпуховского колледжа. В нем приняли участие представители из Татарстана, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Свердловска и Московской области

«Победители регэтапов сразятся за звание лучшего молодого специалиста в управлении складированием. Соревнования пройдут в 11 образовательных учреждениях области, среди которых Губернский колледж, техникум имени С. П. Королева, колледжи «Энергия», «Московия», Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова и Бронницкий автомобильно-дорожный колледж», — подчеркнули в пресс-службе.

Итоговый этап чемпионата будет проводится в 27 регионах России.

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Тихановская заявила об уходе белорусской оппозиции в подполье
Тихановская: Белорусская оппозиция находится в подполье и ждет следующего шанса
13 мая 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Белорусская оппозиция продолжает свою деятельность в подполье, ожидая следующего момента для массовых протестов, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью El Mundo.
Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что в настоящее время люди готовятся к следующей возможности, находясь в подполье, и поддержка, которую они получили во время протестов 2020 года, подтверждает их решимость.

Тихановская также отметила, что успех Украины в конфликте с Россией может открыть для Белоруссии новые перспективы. Она подчеркнула, что многое будет зависеть от поддержки демократического мира и единства белорусского народа.

По мнению Тихановской, белорусская оппозиция продолжает активно действовать, направляя свои усилия на раскол элиты в стране и укрепление связей с международными организациями. Она также комментировала заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках Польши завербовать белорусских чиновников в качестве замены Тихановской, отметив, что такие действия польских властей могут включать подкуп, шантаж и угрозу жизни чиновникам и их семьям.

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Киберэксперт Шутов заявил об опасности взлома Wi-Fi-роутера
13 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что при взломе Wi-Fi-роутера хакеры могут получить доступ к информации на ноутбуке, смартфонах, подключённых к маршрутизатору.
Кроме того, по его словам, в руках взломщиков могут оказаться банковские данные и переписка.

«Для жертвы в браузере будут открываться не настоящие, а подложные сайты. Таким образом можно в том числе получить доступ к банковским счетам и другой конфиденциальной информации», — добавил в беседе с RT специалист.

По его словам, проверить, подключены ли несанкционированные пользователи к Wi-Fi-роутеру можно, отключил все устройства от Сети и проверив, мигает ли индикатор на маршрутизаторе, также помочь в этом могут специальные приложения.

Ранее директор по информационным технологиям компании Сергей Липов рассказывал, что делать при утечке персональных данных.

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В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров
13 мая 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Работу четырёх светофоров отладили в трёх городских округах Московской области — Балашихе, Чехове и Красногорске — за прошедшую неделю для оптимизации движения транспорта, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Режим работы светофоров был изменён, в частности, на пересечении Носовихинского шоссе со Школьной улицей и на перекрёстке Носовихинского шоссе и шоссе Ильича в Балашихе — там был добавлен утренний и вечерний режим работы», — говорится в сообщении.
В Чехове был скорректирован режим работы светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Старосимферопольского шоссе и Почтовой улицы, благодаря чему было увеличено время проезда по шоссе.

В Красногорске у ЖК «Тетрис» перед Железнодорожным переулком был установлен дополнительный светофор, который разделил пешеходные направления на пересечении Речной улицы с Волоколамским шоссе.

Работы по оптимизации светофорной регулировки движения в Московской области продолжаются.

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Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме кражи телеграм-аккаунтов
13 мая 2024, 15:28

Фото: Istockphoto /

Киберпреступники под видом технической поддержки мессенджера Telegram рассылают заявки на удаление аккаунта. О новой мошеннической схеме предупредили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
«Потенциальной жертве приходит сообщение от «техподдержки» о получении заявки на удаление аккаунта. В нём утверждается, что отменить процедуру удаления можно только через специальную форму. В конце сообщения прикреплена ссылка на фишинговый сайт, где пользователю необходимо ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом мошенники получают полный доступ к аккаунту», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что техподдержка мессенджера никогда не обращается к пользователям с вопросами об удалении их учётной записи. Удалить аккаунт может только сам пользователь в настройках мессенджера.

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#подмосковье
#московская область
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Греть воду на плите: опубликован график отключения горячей воды в Московской области
График отключения горячей воды в Подмосковье в 2024 году
13 мая 2024, 15:14

Фото: istockphoto /Andrei310

Ежегодно плановое отключение горячей воды проводятся с 1 июня по 31 августа. В Москве и Московской области вскоре также начнутся профилактические работы на котельных. Где узнать график отключений по адресам и как подготовиться к отсутствию горячей воды, расскажет редакция «Радио 1».

Когда начнется плановое отключение горячей воды в Московской области


С 1 июня в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Такие меры необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных.

Почему в регионе отключают горячую воду


Ежегодно горячую воду отключают для проведения профилактических работ. Они необходимы для того, чтобы подготовить все элементы системы централизованного теплоснабжения (тепловые станции, магистральные и разводящие тепловые сети, тепловые пункты) к отопительному сезону и обеспечить их качественную работу в зимний период.

Где узнать график отключения горячей воды по своему адресу



Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды традиционно организовано на интерактивной карте коммунальных услуг. Здесь же можно узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа. Для этого необходимо в адресной строке указать свой адрес проживания. Также знать отключение воды конкретно по своему адресу можно через Telegram-Бот , или e-mail-рассылку.

Как правильно подготовиться к отключению горячей воды


На время работ следует перекрывать горячую воду и пользоваться только холодной, чтобы избежать накрутки лишних кубометров.

Самый простой и эффективный метод на время отключения — это греть воду на плите. Для этого можно использовать большие кастрюли и чайники. Некоторые специально приобретают металлические тазики — это тоже будет своего рода подготовкой.

Те, для кого первый способ является слишком долгим могут до периода отключений установить в квартире водонагреватель, но агрегат занимает слишком много места. Есть несколько видов нагревателей: проточные и накопительные. В последних вода подогревается в баке, из-за чего иногда приходится ждать нужной температуры.

Для некоторых отключение горячей воды становится мотиватором для записи в спортзалы или в спа-центры, где предусмотрен душ.

Что делать, если плановое отключение уже закончилось, а горячей воды в доме все еще нет


В случае, если у Вас произошла задержка включения горячей воды, то можно обратиться по данному вопросу:

- в управляющую компанию, которая обслуживает Ваш дом
- в администрацию вашего городского округа.

Стоит отметить, что график может двигаться по усмотрению УК.

На сколько могут отключить горячую воду


Горячую воду в соответствии с действующим законодательством могут отключить не более чем на 14 календарных дней.

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#отключение
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Строительная готовность школы на 2 тысячи учеников в Котельниках достигла 50%
13 мая 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Школу, в которой смогут учиться две тысячи учеников, возводят в городе Котельники, в настоящее время объект готов наполовину, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство было начато в 2023 году, в настоящее время строительная готовность объекта достигла пятидесяти процентов», — говорится в сообщении.
Общая площадь здания школы с блоками разной этажности составит около 30 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены учебные классы, лаборатории, мастерские для работы металлом и деревом, специальные кабинеты для домоводства, четыре спортивных зала площадью 540 и 300 квадратных метров, актовый зал на 810 мест и библиотечно-информационный центр. В школе также будет столовая с кухней и медпункт.

Закончить строительство планируется в третьем квартале текущего года.

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#котельники
#строительство
#школа
#главгосстройнадзор мо
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В фестивале авиамоделирования в Красногорске приняли участие шесть клубов
13 мая 2024, 14:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фестиваль детского и юношеского творчества по авиамоделированию состоялся в рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск, его участниками стали ребята в возрасте от семи до 16 лет, представляющие шесть авиамодельных клубов из Москвы и разных городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фестивале приняли участие члены клубов из Дедовска. Истры, Павловской слободы и Москвы. Кроме того, поддержать участников фестиваля приехал дуэт «Россияночка», они исполняли любимые всеми песни: от композиций военных лет до современных», — говорится в сообщении.
Фестиваль был приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что глава Красногорска Волков принял участие в возложении цветов к расположенным в округе мемориалам, посвящённым героям Великой Отечественной войны.

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#красногорск
#авиамоделирование
#фестиваль
#дети
#подростки
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Две пары из Московской области стали участниками Всероссийского свадебного фестиваля
13 мая 2024, 14:46

Фото: Istockphoto / frantic00

Две пары из Подмосковья приняли участие в первом Всероссийском свадебном фестивале, который стартовал на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ЗАГС Московской области.

Главным событием первого дня стала массовая церемония бракосочетания: на главной уличной сцене поженились свыше 150 пар со всей России.
«В числе молодожёнов были Иван и Дарья Емельяновы из Королёва, а также Батырхан и Анна Иманбаевы из Мытищ. Новобрачные прошли в масштабном свадебном шествии по территории ВДНХ в сопровождении артистов и музыкальных коллективов, приняли участие в тематической свадебной викторине, с лёгкостью ответив на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, за что получили награды», – говорится в сообщении.
Как отметили в управлении, в конце мероприятия парам передали огонь всероссийского семейного очага «Сердце России». Он был зажжён в ходе торжественной церемонии старта Года семьи с участием президента Владимира Путина.

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#семьи
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#подмосковье
#московская область
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