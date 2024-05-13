Трактор упал с 25 этажа на машину в российском городе

В суде Астаны был огласили приговор по уголовному делу, связанному с убийством Салтанат Нукеновой и укрывательством со стороны Бахытжана Байжанова. После совещания судьи и присяжных, которое началось утром 13 мая, судья Айжан Кульбаева вынесла решение.