Трактор упал с 25 этажа на машину в российском городе

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В Кирове школьники скинули с 25 этажа игрушечный пластмассовый трактор и разбили припаркованную машину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 12-летний школьник со своим другом хотел снять видео для соцсетей. Они сбросили игрушку вниз прямо на стоящую у подъезда Kia. У автомобиля разбита крыша и стекло.
Ребята выложили видео в соцсетях. С помощью него их удалось быстро найти. Владелец выставил родителям мальчиков счет за ремонт на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ребята выложили видео в соцсетях. С помощью него их удалось быстро найти. Владелец выставил родителям мальчиков счет за ремонт на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что курсанты воронежского института МВД обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Уточняется, что студентам стало плохо с 9 на 10 мая. Обозреватели канала отмечают, у всех воспитанников учебного заведения были признаки острой кишечной инфекции. Семеро из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова