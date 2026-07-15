Скрытая настройка Windows способна снизить скорость проводного интернета
Проводное подключение к сети на компьютерах с Windows иногда работает медленнее ожидаемого из-за параметров сетевого адаптера. На ситуацию может влиять режим энергосбережения Ethernet. Об этом сообщает MakeUseOf.
Функция «Энергоэффективный Ethernet» уменьшает потребление энергии в периоды без активного обмена данными. Однако отдельные адаптеры после этого некорректно возвращаются к обычному режиму работы, из-за чего скорость соединения падает.
Отключить опцию можно через «Диспетчер устройств». Пользователю нужно открыть раздел «Сетевые адаптеры», выбрать используемое устройство, перейти в его свойства и найти пункт «Энергоэффективный Ethernet».
Еще один параметр связан с режимом «Скорость и дуплекс». Авторы MakeUseOf советуют проверить, что для него выбрано «Автоматическое согласование». Такая настройка помогает сетевой карте определить оптимальный режим обмена данными с роутером или другим оборудованием.
История Windows началась в 1985 году, когда Microsoft выпустила Windows 1.0 — графическую оболочку для MS-DOS. Ранние версии системы не сразу стали популярными, однако Windows 3.0 и Windows 95 изменили рынок персональных компьютеров: пользователи получили удобный рабочий стол, меню «Пуск», поддержку мыши и более понятный интерфейс. В последующие годы компания развивала две ветви ОС — домашнюю и корпоративную, которые позже объединились на базе ядра Windows NT.
Среди наиболее заметных релизов называют Windows XP, Windows 7, Windows 10 и Windows 11. Windows XP надолго стала одной из самых распространённых систем благодаря стабильности и простоте, а Windows 7 закрепила успех после неоднозначно принятой Vista. Современные версии делают упор на безопасность, облачные сервисы, поддержку сенсорных устройств, игр и искусственного интеллекта.
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