Скрытая настройка Windows способна снизить скорость проводного интернета

15 июля 2026, 08:23

MakeUseOf: Домашний проводной интернет может замедлить скрытая функция Windows

Фото: iStock/Tippapatt

Проводное подключение к сети на компьютерах с Windows иногда работает медленнее ожидаемого из-за параметров сетевого адаптера. На ситуацию может влиять режим энергосбережения Ethernet. Об этом сообщает MakeUseOf.