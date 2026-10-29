Скрытые доходы и сделки с близкими могут помешать списанию долгов при банкротстве
Судебный юрист Наталья Шаранина предупредила о риске сохранить долги после банкротства. К такому исходу могут привести сокрытие заработка и имущества или передача активов родственникам.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что финансовый управляющий изучает счета и поступления должника во время продажи его имущества через суд. Скрыть накопления до окончания процедуры не удастся.
При этом закон оставляет человеку средства на основные нужды. Из зарплаты или обычной пенсии он сохраняет защищенную сумму на содержание. Расходы на иждивенцев учитывают с учетом обстоятельств семьи.
Алименты на несовершеннолетних, детские пособия и материнский капитал нельзя автоматически направлять кредиторам. Вопрос об исключении таких денег из конкурсной массы стоит обсудить с управляющим. При разногласиях юрист советует обратиться в суд.
По словам Шараниной, обычные переводы родным на повседневные расходы не всегда означают вывод активов. Однако продажа имущества близкому человеку по заниженной цене, мнимая сделка или сокрытие заработка наличными способны вызвать претензии.
Операции перед банкротством могут оспорить. Сам по себе перевод родственнику или продажа собственности не делает сделку недействительной: для этого необходимы законные основания. При оценке суд учитывает реальные обстоятельства.
Отказ передать управляющему сведения и противоречивые объяснения тоже создают риск для должника. Если суд найдет основания для отказа в списании, обязательства сохранятся полностью или частично.
Шаранина рекомендует заранее сообщать о своих доходах, обсуждать спорные операции с управляющим и хранить документы об их назначении.
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