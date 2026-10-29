Скрытые доходы и сделки с близкими могут помешать списанию долгов при банкротстве

29 октября 2026, 09:04

Юрист Шаранина: россияне рискуют остаться с долгами после банкротства

Фото: iStock/sommart

Судебный юрист Наталья Шаранина предупредила о риске сохранить долги после банкротства. К такому исходу могут привести сокрытие заработка и имущества или передача активов родственникам.