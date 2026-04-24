Учёные пытаются объяснить тысячи землетрясений на Азорских островах

24 апреля 2026, 14:13

Учёные исследовали тысячи землетрясений на Азорских островах

Фото: iStock/IgorBukhlin

Учёные из Университетского колледжа Лондона установили, что землетрясения, произошедшие на португальском острове Сан‑Хорхе (Азорские острова) в марте 2022 года, были вызваны слоем магмы, поднявшимся к поверхности земли и остановившимся в 1,6 километрах под островом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.





Большая часть землетрясений произошла уже после того, как магма перестала подниматься. Этому способствовала низкая сейсмическая активность.





«Это было скрытное вторжение. Магма быстро продвигалась сквозь земную кору, но на протяжении большей части пути не подавала признаков активности, что затрудняло прогнозирование извержения», — поясняет ведущий автор исследования доктор Стивен Хикс.