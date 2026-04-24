Учёные пытаются объяснить тысячи землетрясений на Азорских островах
Учёные исследовали тысячи землетрясений на Азорских островах
Учёные из Университетского колледжа Лондона установили, что землетрясения, произошедшие на португальском острове Сан‑Хорхе (Азорские острова) в марте 2022 года, были вызваны слоем магмы, поднявшимся к поверхности земли и остановившимся в 1,6 километрах под островом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Большая часть землетрясений произошла уже после того, как магма перестала подниматься. Этому способствовала низкая сейсмическая активность.
«Это было скрытное вторжение. Магма быстро продвигалась сквозь земную кору, но на протяжении большей части пути не подавала признаков активности, что затрудняло прогнозирование извержения», — поясняет ведущий автор исследования доктор Стивен Хикс.
Группа учёных детально реконструировала движения магмы, чтобы точно определить места, в которых происходили землетрясения. Для этого они использовали сейсмометры, установленные на суше и на дне океана, а также данные со спутников, которые подтвердили, что остров поднялся на шесть сантиметров — это подтверждает проникновение магмы в верхние слои земной коры. Однако извержения не было.
Исследования показали, что магма поднималась по одной стороне системы разломов острова. Это способствовало снижению давления, что привело к множеству маленьких землетрясений вместо одного сильного и не позволило случиться извержению.
Учёные отмечают, что подобные процессы практически незаметны, а это усложняет прогнозирование вулканической активности.