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Скрывавшая лицо девушка возложила цветы на памятник Пригожина

01 июня 2024, 16:31
Фото: iStock/Imagesines

Фото: iStock/Imagesines

Неизвестная девушка с телохранителями принесла огромный букет белых роз к памятнику Евгения Пригожина.
Очевидцы сообщают, что к памятнику на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище подошла девушка в капюшоне и в тёмных солнцезащитных очках. С ней было несколько телохранителей. Она возложила большой букет из белых роз.

Предполагается, что это могла быть дочь Евгения Пригожина, пишет NEWS.ru.



Отметим, что 1 июня Пригожину исполнилось бы 63 года. В честь дня его рождения на Прохоровском кладбище был открыт отлитый из бронзы монумент.

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