Скрывавшая лицо девушка возложила цветы на памятник Пригожина

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Неизвестная девушка с телохранителями принесла огромный букет белых роз к памятнику Евгения Пригожина.
Очевидцы сообщают, что к памятнику на могиле основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Прохоровском кладбище подошла девушка в капюшоне и в тёмных солнцезащитных очках. С ней было несколько телохранителей. Она возложила большой букет из белых роз.
Предполагается, что это могла быть дочь Евгения Пригожина, пишет NEWS.ru.
Отметим, что 1 июня Пригожину исполнилось бы 63 года. В честь дня его рождения на Прохоровском кладбище был открыт отлитый из бронзы монумент.
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Предполагается, что это могла быть дочь Евгения Пригожина, пишет NEWS.ru.
Отметим, что 1 июня Пригожину исполнилось бы 63 года. В честь дня его рождения на Прохоровском кладбище был открыт отлитый из бронзы монумент.
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Анастасия Чинкова