«Скучный и ванильный»: Женщина пожаловалась на нежного в сексе партнера и получила совет

Фото: istock / fizkes
Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли считает, что если партнер ведет себя слишком нежно или грубо в сексе, стоит с ним честно поговорить. Такой совет она дала читательнице, которая пожаловать на сексуальную жизнь. Об этом пишет The Guardian.
Женщина поделилась, что они с бойфрендом любят друг друга, но в спальне мужчина слишком нежный и не предлагает никаких эротических экспериментов.
Коннолли ответила, что спустя какое-то время большинство пар теряют сексуальный интерес друг к другу из-за предсказуемости интимной жизни или других трудностей в отношениях. Она спросила, действительно ли партнер такой мягкий, что не захочет испытать какое-то оригинальное предложение.
Читайте также:
Нутрициолог Толстоносова рассказала, как после зимы вернуть иммунитет и либидо
Диетолог опровергла миф о вреде совместного употребления помидоров и огурцов
Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету
«Спустя два года отношений я потеряла интерес к сексу, потому что в сравнении со мной он слишком «ванильный». Я хочу остаться с ним и, наверное, лучше подавлю свой темперамент, чтобы проблем не было», — рассуждает она.
«Если у вас есть необычные эротические интересы, почему бы аккуратно не познакомить его с ними?» — порекомендовала специалистка.Эксперт добавила, что у близких людей не должно быть страха обсуждения каких-то эротических фантазий и желаний. Психотерапевт считает, что для сохранения крепких отношений важно рассказывать друг другу, что возбуждает и чего хочется в постели.
Читайте также:
Нутрициолог Толстоносова рассказала, как после зимы вернуть иммунитет и либидо
Фитнес-тренер рассказала, как быстро похудеть к лету
Алина Юрчак