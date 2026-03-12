Скульптор Селиванов готов создать памятник женщинам-шахтерам ВОВ

12 марта 2026, 15:44

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Скульптор Василий Селиванов заявил, что в рамках спецпроекта «Фронт под землей» готов создать памятник в честь женщин-шахтёров, которые в годы Великой Отечественной войны помогали стране приближать победу. Об этом он заявил в беседе.





Специалист считает, что эта тема уже «заложена самой историей» и требует художественного воплощения, поскольку подвиг советских женщин в шахтах является «скрытым пластом», который важно «поднять на поверхность». Он напомнил, что в годы ВОВ женщины трудились в поле, у станка и в забое в условиях темноты, холода и на большой глубине.





«Я бы действительно сделал памятник с большим удовольствием из глыбы угля, прям такой вот одной огромной глыбы, из которой выступает фигура женщины, достаточно хрупкой. И главное, что она держит в руке огонь — живое пламя или лампаду как символ тепла, жизни и надежды», — отметил Селиванов в разговоре с Life.ru.