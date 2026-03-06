Гошу Куценко обвинили в сексизме после слов о женщинах в рабочих профессиях
В рамках «Форума в большом городе», организованного VK, актер Гоша Куценко поделился неоднозначным взглядом на роль женщины в обществе и ее участие в «мужских» профессиях. Его слова цитирует Life.ru.
Во время беседы с журналистами артиста спросили, как он относится к женщинам, работающим в традиционно мужских сферах. На этот вопрос Куценко дал разноплановый ответ, заявив, что представительницы прекрасного пола отлично смотрелись бы в роли футбольных арбитров. Однако насчет работы дам в шахтах и на стройках он выступил категорически против.
«Женщина должна наслаждаться жизнью и рожать детей», — сказал артист.Когда журналистка отметила, что подобные слова звучат по-сексистски, актер возразил. По его мнению, истинным сексизмом как раз является требование к женщине «пахать».