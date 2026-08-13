Skysmart: 36% старшеклассников даже не открывали список литературы

13 августа 2026, 23:06

Фото: iStock/YakobchukOlena

Больше трети опрошенных старшеклассников не стали читать произведения из списка школьной литературы и не будут этого делать. Такие данные приводит онлайн-школа Skysmart после соответствующего исследования.





Весь список заданной на лето литературы осилили только 14% из опрошенных учеников старших классов. 28% прочитали несколько книг, а 22% справились с половиной рекомендованной программы, пишет Life.ru.



При этом больше всего школьников выбрали для чтения роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», по 18% отдали предпочтение произведениям «Старуха Изергиль» и «На дне» Максима Горького. «Гранатовый браслет» Александра Куприна прочитали 16% респондентов, а роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» воспользовался спросом лишь у 7% учеников.





«Интерес к литературе проще сформировать через самостоятельный выбор, а не жесткое требование закрыть весь список. Даже несколько вдумчиво прочитанных книг помогут ученику в новом учебном году», — выразил мнение академический директор Skysmart Глеб Чэн.