«Слабоумие и отвага»: психиатр Шуров оценил наличие признаков супергероя у Дональда Трампа

11 июля 2025, 12:11

Психиатр Шуров назвал Трампа эгоцентриком, жаждущим поклонения

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп обладает ярко выраженными чертами эгоцентрика и нарцисса. Таким людям крайне важны внимание и поклонение окружающих, рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.





Специалист подчеркнул, что глава государства окружил себя сильной PR-командой, которая умудряется возвеличивать его на ровном месте. При этом у Трампа также есть качества, присущие супергерою, – слабоумие и отвага.





«Трамп – эгоцентрик и нарцисс, которому требуется и внимание, и поклонение, и признание его заслуг. Я так понимаю, сейчас он кадровую политику взял в свои руки, такую PR-службу набрал, достаточно бездарную, которая возвеличивает человека на ровном месте. Хотя, с другой стороны, мы помним два настоящих признака супергероя – слабоумие и отвага. Мне кажется, Дональд Трамп это демонстрирует в полном объёме», – заявил Шуров в беседе с NEWS.ru.