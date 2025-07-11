Semafor: Трамп отправляет «закодированные послания» России и Украине

11 июля 2025, 09:40

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп отправляет «закодированные послания» Москве и Киеву. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источник из близкого окружения главы Белого дома. По его словам, это связано со сменой риторики американского лидера относительно конфликта между Россией и Украиной.