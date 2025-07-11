Semafor: Трамп отправляет «закодированные послания» России и Украине
Президент США Дональд Трамп отправляет «закодированные послания» Москве и Киеву. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источник из близкого окружения главы Белого дома. По его словам, это связано со сменой риторики американского лидера относительно конфликта между Россией и Украиной.
Собеседник издания подчеркнул, что главы государств, Владимир Путин и Владимир Зеленский, должны знать: «все возможно, если они не отступят».
При этом некоторые союзники республиканца предполагают, что смена риторики — это часть переговорной тактики. Другие же убеждены, что в его позиции по конфликту произошел сдвиг. Как считает сенатор-республиканец Джони Эрнст, Трамп стал «активнее противостоять Путину», поскольку российский лидер, по ее мнению, «играет с США».
Перед этим сообщалось, что Трамп угрожал Путину «бомбить Москву», если тот решит напасть на Украину.
Читайте также: