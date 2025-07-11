Трамп: в понедельник я сделаю важное заявление по России

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление по России, которое он сделает уже в этот понедельник. Об этом американский лидер заявил телеканалу NBC News.



Напомним, ранее Трамп говорил, что разочарован РФ и именно российским коллегой Владимиром Путиным. Это он сказал после телефонного разговора с главой страны, в котором обсуждалась ситуация на Украине.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал Трамп телеканалу.

Также недавно глава США на фоне своего разочарования пообещал сделать небольшой сюрприз России. При этом оглашать любые подробности президент отказался.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0