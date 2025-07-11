Трамп: в понедельник я сделаю важное заявление по России

11 июля 2025, 04:06

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп анонсировал важное заявление по России, которое он сделает уже в этот понедельник. Об этом американский лидер заявил телеканалу NBC News.





Напомним, ранее Трамп говорил, что разочарован РФ и именно российским коллегой Владимиром Путиным. Это он сказал после телефонного разговора с главой страны, в котором обсуждалась ситуация на Украине.





«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал Трамп телеканалу.