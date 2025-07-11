Белый дом показал фото Трампа в образе Супермена: «Символ надежды»

Белый дом представил изображение Трампа в амплуа Супермена
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Белый дом на своей официальной странице в соцсети Х опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в образе Супермена.



Речь идёт о сгенерированном искусственным интеллектом снимке, на котором глава Штатов представлен в амплуа героя популярных комиксов.

«Символ надежды. «Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», – подписала пост пресс-служба Белого дома.

Это не первое изображение Трампа, сгенерированное нейросетями. В мае политик обнародовал снимок, на котором представлен в образе папы Римского, сидящего на позолоченном стуле. Фото было представлено незадолго до избрания нового понтифика. При этом Трамп утверждает, что не знает, откуда взялось это изображение.
Анастасия Чинкова

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