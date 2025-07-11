Белый дом показал фото Трампа в образе Супермена: «Символ надежды»

11 июля 2025, 10:48

Белый дом представил изображение Трампа в амплуа Супермена

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Белый дом на своей официальной странице в соцсети Х опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в образе Супермена.





Речь идёт о сгенерированном искусственным интеллектом снимке, на котором глава Штатов представлен в амплуа героя популярных комиксов.





«Символ надежды. «Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», – подписала пост пресс-служба Белого дома.

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