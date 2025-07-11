Белый дом показал фото Трампа в образе Супермена: «Символ надежды»
Белый дом представил изображение Трампа в амплуа Супермена
Белый дом на своей официальной странице в соцсети Х опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа в образе Супермена.
Речь идёт о сгенерированном искусственным интеллектом снимке, на котором глава Штатов представлен в амплуа героя популярных комиксов.
«Символ надежды. «Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», – подписала пост пресс-служба Белого дома.
Это не первое изображение Трампа, сгенерированное нейросетями. В мае политик обнародовал снимок, на котором представлен в образе папы Римского, сидящего на позолоченном стуле. Фото было представлено незадолго до избрания нового понтифика. При этом Трамп утверждает, что не знает, откуда взялось это изображение.