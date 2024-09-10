Военкор разочаровался в Алаудинове после его слов о драке чеченцев в Анапе

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Надежды на командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова обнулились после его комментария драки чеченцев с русскими в Анапе. Об этом написал военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Напомним, на набережной Анапы произошел инцидент, в результате которого группа кавказцев жестоко избила двоих русских парней. Причиной нападения стал отказ девушки из компании молодых людей познакомиться с ними. Накануне Алаудинов заявил, что поводом для драки стало не только оскорбление конкретно этих жителей Чеченской республики, но и всего народа, а также чеченского подразделения ВС РФ.
Он поделился, что когда-то в командире «Ахмата» увидел человека, авторитет которого позволит примирить русских и чеченцев, однако после его высказываний о драке чеченцев в Анапе все надежды обнулились.
Стешин отметил, что заявление это делалось «для своих», где четко было заметно разделение между народами. По мнению военкора, Алаудинов спасает устроивших драку чеченцев ценой своей репутации.
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«Нет сомнений, что мы проходим «точку бифуркации» — уважаемые люди, на глазах, обнуляют свою не просто заработанную репутацию. Всего одним заявлением. Не буду скрывать, я связывал с Апти Ароновичем большие надежды. Для меня он был проекцией настоящего патриота России», — написал Стешин в своем Telegram-канале.
Он поделился, что когда-то в командире «Ахмата» увидел человека, авторитет которого позволит примирить русских и чеченцев, однако после его высказываний о драке чеченцев в Анапе все надежды обнулились.
Стешин отметил, что заявление это делалось «для своих», где четко было заметно разделение между народами. По мнению военкора, Алаудинов спасает устроивших драку чеченцев ценой своей репутации.
«Я не осуждаю, своя рубашка всегда ближе к телу. Просто фиксирую факт — истинные поводыри и пророки еще не пришли, бредут где-то во тьме наших заблуждений и ложных надежд», — заключил Стешин.
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Элина Позднякова