Кексы из красного клевера: необычный десерт из знакомого всем растения

Фото: istockphoto/Daniil Dubov
Красный клевер — это растение из семейства бобовых. Его листья, цветы, стебли съедобны и очень полезны. Их можно добавлять в салаты, супы и выпечку. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить кекс из цветков красного клевера.
ИнгредиентыМука — 250 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г
Молоко — 150 мл.
Цветы клевера — 1 ст.
Сливочное масло — 120 г
Разрыхлитель — 2 ч. л.
Соль — ½ ч. л.
Ванилин — по вкусу
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Пошаговый рецепт
- Яйца взбиваем с сахаром.
- В блендере смешиваем молоко и цветы. Добавляем к яйцам.
- Засыпаем постепенно муку, помешивая. Солим, кладем ванилин.
- Формочки смазываем маслом и выливаем туда получившееся тесто.
- Выпекаем 25 минут при 180 градусах.
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Анастасия Бондарева