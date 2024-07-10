Сладко и нежно: Как приготовить мини-чизкейки с шоколадом и ягодами без выпечки

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Сладкое человеку нужно хотя бы для поднятия настроения. А если готовить десерт в домашних условиях из знакомых ингредиентов, то все получится максимально безопасно. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить чизкейк с шоколадом и ягодами дома.
Ингредиенты
- Печенье — 150 г.
- Масло сливочное — 60г.
- Сахар — 1 ст.л.
- Желатин — 8 г.
- Сливки (30%) — 200 мл.
- Шоколад — 70-80 г.
- Мягкий творог (рикотта) — 450-500 г.
- Желатин — 6 г.
- Любые ягоды — 250 г.
- Сахар, ванилин
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Пошаговый рецепт
- Печенье поломать и измельчить в блендере до крошки. Добавить растопленное сливочное масло.
- Массу положить на дно формочки и утрамбовать. Убрать в морозильную камеру на 20-30 минут.
- Желатин замочить в холодной воде на 10 минут. 100 мл. сливок подогреть и смешать с шоколадом. Добавить туда желатин, творог и взбить.
- Еще 100 мл. сливок взбить до пиков и влить в творожный крем. Добавить сахар.
- Получившуюся массу разложить в те же формочки, убрать в морозилку.
- Желатин для желе замочить в холодной воде. Ягоды смешать с сахаром и нагреть на медленном огне. Выключить огонь и измельчить смесь блендером.
- Добавить к ягодам желатин и помешать до его растворения.
- Равномерно распределить ягодное желе сверху на уже застывший творожный крем.
- Убрать в холодильник до застывания.
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Анастасия Бондарева