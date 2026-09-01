Трамп заявил о глубоком кризисе в американской киноиндустрии

01 сентября 2026, 03:43

Трамп намерен привлечь конгресс для «спасения» голливудского кино

Дональд Трамп ( Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию в Голливуде как глубокий кризис и выступил с инициативой вернуть кинопроизводство на территорию страны. В качестве инструмента для решения проблемы он предложил конгрессу ввести налоговые льготы для американских киностудий.





Глава государства во время выступления в Белом доме отметил, что обсудил эту идею на встрече с актёром, лауреатом премии «Оскар» Джоном Войтом. Ранее Трамп назначил его спецпосланником по делам Голливуда.



«Голливуд — это полная и абсолютная катастрофа! Несмотря на громкое имя, работы там практически нет. Производство переехало в Канаду и другие страны, а в США почти ничего не снимается», — заявил президент.