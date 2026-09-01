Трамп заявил о глубоком кризисе в американской киноиндустрии
Трамп намерен привлечь конгресс для «спасения» голливудского кино
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию в Голливуде как глубокий кризис и выступил с инициативой вернуть кинопроизводство на территорию страны. В качестве инструмента для решения проблемы он предложил конгрессу ввести налоговые льготы для американских киностудий.
Глава государства во время выступления в Белом доме отметил, что обсудил эту идею на встрече с актёром, лауреатом премии «Оскар» Джоном Войтом. Ранее Трамп назначил его спецпосланником по делам Голливуда.
«Голливуд — это полная и абсолютная катастрофа! Несмотря на громкое имя, работы там практически нет. Производство переехало в Канаду и другие страны, а в США почти ничего не снимается», — заявил президент.Трамп считает, что это наносит ощутимый ущерб экономике Калифорнии и других штатов. Он планирует провести консультации с лидерами обеих партий в конгрессе. По мнению американского лидера, бюджетные расходы на предоставление налоговых льгот многократно окупятся за счёт роста уровня занятости и увеличения поступлений в федеральный бюджет.