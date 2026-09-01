Певец Лайонел Ричи попал в больницу после концерта
Американский исполнитель Лайонел Ричи оказался в отделении интенсивной терапии в Сент‑Луисе после субботнего выступления. Как утверждают осведомлённые источники портала TMZ, артист самостоятельно обратился в местную клинику, чтобы пройти ряд обследований.
Медики предполагают, что причиной ухудшения самочувствия могло стать лёгкое обезвоживание. По информации издания, певец рассчитывает выписаться из больницы уже во вторник.
В июне 2026 года организаторам пришлось перенести два концерта Ричи, которые должны были состояться в Чикаго и Колумбусе. Это случилось после того, как артист прервал выступление в Сент‑Поле из‑за недомогания.
Лайонел Ричи — четырёхкратный лауреат премии «Грэмми». Особого признания добилась его песня Say You, Say Me: в 1986 году композиция получила «Оскар» как лучшая оригинальная песня к фильму «Белые ночи», где одну из ключевых ролей исполнил Михаил Барышников.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в РФ