Певец Лайонел Ричи попал в больницу после концерта

01 сентября 2026, 02:28

Лайонел Ричи (Фото: Instagram* / @lionelrichie)

Американский исполнитель Лайонел Ричи оказался в отделении интенсивной терапии в Сент‑Луисе после субботнего выступления. Как утверждают осведомлённые источники портала TMZ, артист самостоятельно обратился в местную клинику, чтобы пройти ряд обследований.