«Следы от антибиотиков»: Диетолог рассказала, как сделать куриное мясо безопасным

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Одним из неотъемлемых компонентов рациона является животный белок, и одним из основных его источников становится куриное мясо. Однако часто с экранов телевизоров или из интернет-пространства можно услышать о том, что современных кур выращивают на гормонах или антибиотиках. Не опасно ли мясо, в котором содержатся эти вещества?
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что курицы в рационе должно быть больше, и не стоит бояться ее включать из-за наличия следов от антибиотиков.
По ее словам, паровая обработка куриного мяса считается самой оптимальной, потому что сохраняются витамины.
Она добавила, что куриные желудочки и сердечки тоже неплохой вариант для употребления, однако их необходимо долго готовить.
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«Если предположить, то там могут быть следы от антибиотиков каких-то, они, действительно, нам могут приносить вред. Но если мы сами приготовили курицу и подвергли ее термообработке, то антибиотики должны разрушиться», — сказала врач.
По ее словам, паровая обработка куриного мяса считается самой оптимальной, потому что сохраняются витамины.
«Можно просто отварить. Дальше первичный бульон надо сливать, потому что в нем слишком много экстрактивных компонентов, полуразрушенных антибиотиков. Супы надо готовить на вторичном бульоне, иногда на третичном», — объяснила Дианова.
Она добавила, что куриные желудочки и сердечки тоже неплохой вариант для употребления, однако их необходимо долго готовить.
«Их нужно долго тушить, томить. В них нет вредных компонентов, просто эти органы мышечные жестковатые», — заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева