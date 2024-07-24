Следком предложил заместить трудовых мигрантов специалистами-россиянами

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Следственный комитет РФ выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства. Они опубликованы в Телеграм-канале ведомства.
Как считает Глава СК Александр Бастрыкин, трудовых мигрантов необходимо заменить россиянами.
В первую очень нужно провести аудит и определить, сколько вообще иностранцев нужно, а затем составить дорожную карту по их замещению — «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».
Также предложено организовать систему, в которой безработные смогут ездить в другие регионы на конкретные объекты, где не хватает рабочей силы. Это должно делаться с официальным трудоустройством, общежитием и другими сопутствующими вещами.
СК предложил обязать работодателей обеспечить трудовых мигрантов жилищем, оплачивать компенсацию за стоимость билетов и создавать некий депозит, если мигранта будут выдворять из России. Также Бастрыкин предлагает ввести персональную ответственность работодателя на случай, если у иностранного гражданина будут нарушения в документах.
Компании, в которых работают российские граждане, предложено поощрять, а нанимателей мигрантов обложить дополнительным налогом. В перечне также есть написание закона, по которому дети иностранцев обязаны знать русский язык, чтобы учится в школе.
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В первую очень нужно провести аудит и определить, сколько вообще иностранцев нужно, а затем составить дорожную карту по их замещению — «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».
Также предложено организовать систему, в которой безработные смогут ездить в другие регионы на конкретные объекты, где не хватает рабочей силы. Это должно делаться с официальным трудоустройством, общежитием и другими сопутствующими вещами.
СК предложил обязать работодателей обеспечить трудовых мигрантов жилищем, оплачивать компенсацию за стоимость билетов и создавать некий депозит, если мигранта будут выдворять из России. Также Бастрыкин предлагает ввести персональную ответственность работодателя на случай, если у иностранного гражданина будут нарушения в документах.
Компании, в которых работают российские граждане, предложено поощрять, а нанимателей мигрантов обложить дополнительным налогом. В перечне также есть написание закона, по которому дети иностранцев обязаны знать русский язык, чтобы учится в школе.
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Алина Юрчак