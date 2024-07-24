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Следком предложил заместить трудовых мигрантов специалистами-россиянами

СКР предложил сформировать дорожную карту по найму граждан вместо мигрантов
24 июля 2024, 21:23
Фото: istock / Oleg Elkov

Фото: istock / Oleg Elkov

Следственный комитет РФ выступил с предложениями по совершенствованию миграционного законодательства. Они опубликованы в Телеграм-канале ведомства.
Как считает Глава СК Александр Бастрыкин, трудовых мигрантов необходимо заменить россиянами.

В первую очень нужно провести аудит и определить, сколько вообще иностранцев нужно, а затем составить дорожную карту по их замещению — «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».



Также предложено организовать систему, в которой безработные смогут ездить в другие регионы на конкретные объекты, где не хватает рабочей силы. Это должно делаться с официальным трудоустройством, общежитием и другими сопутствующими вещами.

СК предложил обязать работодателей обеспечить трудовых мигрантов жилищем, оплачивать компенсацию за стоимость билетов и создавать некий депозит, если мигранта будут выдворять из России. Также Бастрыкин предлагает ввести персональную ответственность работодателя на случай, если у иностранного гражданина будут нарушения в документах.

Компании, в которых работают российские граждане, предложено поощрять, а нанимателей мигрантов обложить дополнительным налогом. В перечне также есть написание закона, по которому дети иностранцев обязаны знать русский язык, чтобы учится в школе.

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#рф
#бастрыкин
Психолог Таранова заявила об опасности отсутствия подросткового кризиса
24 июля 2024, 21:01

Фото: iStock/shironosov

Детский психолог Ирина Таранова заявила, что отсутствие подросткового кризиса у ребёнка может говорить о каких-либо психических нарушениях и в дальнейшем привести к проблемам.
Специалист заметила, что подростковый кризис – важный этап становления личности, через который должны пройти все. В этот период ослабевает контроль родителей, ребёнок пытается пробовать новое, испытывать рамки дозволенного. Это хоть и сложная, но весьма необходимая часть развития. Пройти её как можно легче можно лишь в том случае, если родители сохранят с ребёнком доверительные отношение, выстроенные ранее. Таранова подчеркнула, что единых рецепта и подхода к подростку во время такого кризиса нет, здесь всё индивидуально.

«Если этого периода нет, значит, что в последующем развитии будут какие-то нарушения. Либо это говорит о том, что, возможно, есть какое-то психиатрическое заболевание или психологические сложности», — резюмировала в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.

Ранее психолог Анна Завертяева заявила, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.

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#дети
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Глава Минздрава Мурашко заявил о смещении у россиян чувства своего возраста
Глава Минздрава Мурашко: Чувство своего возраста у россиян сместилось на 10 лет
24 июля 2024, 20:44

Фото: сайт Кремля

Чувство собственного возраста у россиян сместилось, причём в сторону уменьшения. Сейчас 40-летние ощущают себя на 30 лет, а 50-летние — на 40 лет.
Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В своём выступлении на форуме «Здоровое общество» он назвал абсолютно нормальным то, что люди, которым сегодня 40 лет, чувствуют себя лучше, чем их ровесники в предыдущие периоды. Это результат нормального развития системы здравоохранения и правильного отношения к своему здоровью, сказал глава Минздрава.

Ранее Мурашко сообщал, что показатель по росту прогнозируемой продолжительности жизни в России в 2023 году был превышен. По его словам, это большое достижение, которое говорит о немалых успехах и правильном развитии всей отрасли.

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#здоровье
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Аналитик Беляев призвал успокоиться по поводу «краха» Wildberries
24 июля 2024, 20:37

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение о том, что скандал с разводом основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук не спровоцирует закрытие маркетплейса.
«Я думаю, что тут всех надо успокоить, что ничего не закроется. Пока по общим цифрам и по общей информации там ничего такого тревожного не просматривается», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Беляев.

А даже если бы Wildberries и прекратил вдруг работу из-за всей этой шумихи, считает эксперт, то тревожиться всё равно не стоит, поскольку есть альтернативы.

А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рекомендовал усвоить определённые уроки из истории, произошедшей с супругами Бакальчук.

«Это та ситуация, из которой хорошо бы извлечь урок всем, и в первую очередь, у кого есть крупный семейный бизнес. Надо понимание, на какой стадии развития бизнеса нужно беспокоиться о том, можешь ли ты им управлять, даже если ты его основывал. Многие вопросы надо решать до того, как это выйдет в общественное пространство, станет конфликтом и потребует привлечения центров силы», — заметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

Ранее Декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов также заявлял, что раздел Wildberries никак не повлияет на партнёров площадки.

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#рф
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#маркетплейс
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#скандал
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Песков: Интересы безопасности страны важнее ношения религиозной одежды
24 июля 2024, 20:22

Фото: istockphoto/Alexey Emelyanov

Интересы безопасности страны имеют приоритетное значение по сравнению с ношением никабов. Все, включая мусульман, должны относиться к этому вопросу с пониманием и уважением.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия, разговоры о запрете ношения никабов вообще не должны были бы вестись. Однако в данном вопросе требуется учитывать требования безопасности в современных реалиях.

Поэтому при обсуждении темы запрета ношения одежды, полностью закрывающей лицо, требуется учитывать интересы безопасности, чтобы не препятствовать работе правоохранителей по обеспечению выполнения поставленных перед ними задач, подчеркнул представитель Кремля.

Непростое время, в которое мы живём, предъявляет свои требования, и к этому следует относиться с пониманием, заключил Песков.

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#россия
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#рф
#мусульмане
#одежда
#безопасность
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Россиянам объяснили опасность быстрого вступления в отношения после развода
Психолог Наумова рекомендовала не спешить к новым отношениям после развода
24 июля 2024, 19:54

Фото: iStock/AndreyPopov

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что после развода не стоит быстро искать новые отношения и вступать к ним, поскольку необходимо время для того, чтобы адаптироваться и оправиться от бракоразводного процесса.
«Надо какое-то время остыть, пережить. Если молниеносно находить другого человека, то это будет просто человек-спасатель, с которым тоже будут очень сложные отношения. Сначала нужно вернуться к себе, осознать себя, выстроить свою целостность, после этого создавать отношения. Всё это индивидуально, важно смотреть за своим состоянием», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Она подчеркнула, что важно не превратить следующего партнёра просто в средство от грусти и тоски по прошлым отношениям.

Ранее психолог Анна Завертяева заявляла, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.

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#психолог
#человек
#отношения
#семья
#развод
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Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России
24 июля 2024, 19:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в новых российских регионах.
В среду, 24 июля, введён в эксплуатацию новый участок автомобильной дороги Новотроицкое - Чаплинка в Херсонской области. Протяжённость участка составляет 71 километр, он является частью альтернативного пути в Крым. Дорога позволит обеспечить транспортную доступность семнадцати населённых пунктов.

Также при участии российского лидера будет открыт Краснодонский родильный дом в Луганской Народной Республике. Он рассчитан на 90 койко-мест и способен принять в год до 10 тысяч рожениц. После капитального ремонта, который был начат в 2022 году, улучшилось оснащение палат, а операционные и послеродовое отделение пополнились новым оборудованием.

Кроме того, глава государства принял участие в открытии корпуса больницы интенсивного лечения города Мариуполя. В рамках ремонта был завершён монтаж новых инженерных сетей, ремонт фасада и кровли, внутренние отделочные работы. Плановая загрузка нового корпуса — 165 койко-мест.

Также в Мариуполе при участии Владимира Путина будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища министерства обороны РФ. Его строительство велось с 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, первый набор училища составит 240 человек.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области президенту продемонстрируют итоги завершения первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра «Маяк».

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#владимир путин
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Методист Попова объяснила долголетие жирафа Самсона
24 июля 2024, 19:21

Фото: iStock/25ehaag6

Методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Наталья Попова объяснила долголетие жирафа Самсона, скончавшегося на 31-м году жизни в Московском зоопарке, хорошей генетикой.
«30 лет — это очень здорово. У нас изначально прародители тоже жили 28-29 лет. На тот момент это были рекорды. И мама его 35 с половиной лет — вообще перешагнула через все рекорды. Считайте до 31 Самсон две недели он не дожил. Наш ленинградский хорошие гены имел», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Попова.

Ранее сообщалось, что легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет. В Мосвку жираф приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга. При этом уточняется, что свой последний год жираф с уникальным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов — прожил активно.

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#животные
#зоопарк
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Психолог Завертяева объяснила опасность «наказания молчанием»
24 июля 2024, 19:15

Фото: iStock/fizkes

Психолог Анна Завертяева заявила, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.
«Использование висхолдинга в отношениях приводит к тяжёлым последствиям. Тот, с кем не разговаривают, начинает испытывать много сильных эмоций: злость, тревогу, безысходность, одиночество. В худшем случае «наказание молчанием» может привести к снижению самооценки, уничтожить картину мира или сформировать много эмоциональных и психологических проблем», — пояснила в беседе с Газета.ру Завертяева.

При использовании в отношении висхолдинга специалист рекомендовала определить причину молчания, а также стараться выстраивать общение с партнёром, используя «Я-высказывания».

Ранее психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Юлия Лебедева заявляла, что улучшить качество сна можно с помощью аромотерапии и аудио АСМР.

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#психолог
#качество
#наказание
#отношения
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IT-эксперт Коняев раскрыл самые вредные привычки детей в интернете
24 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/sakkmesterke

Директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев назвал самыми вредными привычками детей в интернете бесконечный скроллинг ленты соцсетей и зависимость от коротких видео.
«Зависимость от просмотра коротких роликов связана с дофаминовой системой. Дофамин — это вещество, вырабатываемое мозгом в моменты удовольствия или ожидания вознаграждения. Соцсети также влияют на выброс гормона радости и являются более доступным и удобным способом получить «быстрое» удовольствие. И у этого есть свои последствия», — отметил в беседе с Газета.ру Коняев.

Он напомнил, что признаком зависимости от гаджетов у детей служат тревожность в отсутсвие техники. Справится с таким состоянием помогают, по его словам, чёткие правила и временные рамки пользования гаджетами, а также поощрение со стороны родителей и учителей занятий спортом и различными хобби.

Ранее координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как восстановить контроль над аккаунтом и застраховаться от подобных ситуаций в будущем.

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#соцсети
#контроль
#правила
#дети
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