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Иностранные наёмники в рядах ВСУ выступают в качестве расходного материала, об этом они сами сообщили в интервью для Buisness Insider.
«Мы были небольшой преградой. Если русские шли, то мы их могли сдерживать всего лишь час», — рассказал один из наёмников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины.
Он также добавил, что его подразделение было предназначено скорее для «самопожертвования», чем для боевых действий. Бывший наёмник честно признался, что большинство из его сослуживцев не были подготовлены для боёв на полях специальной военной операции и погибли под ударами дронов.
Как подчеркнул испанский исследователь из Университета Барселоны Маттео Пуглиесе, киевский режим использует иностранных наёмников в качестве расходного материала.
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