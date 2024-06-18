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Следком: Все массовые отравления в РФ вызваны продукцией одного производителя

18 июня 2024, 19:10
Фото: istockphoto/dragana991

Фото: istockphoto/dragana991

Все массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани вызваны продукцией, изготовленной одним производителем. Это консервированный салат с фасолью.
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По её словам, все отравившиеся заказывали продукты питания через службу доставки. Затем они употребляли в пищу салат, произведенный ООО «Локалкитчен».

Спикер Следкома сообщила, что в настоящий момент задержаны генеральный директор ООО «Локалкитчен», известной также как «Кухня на районе», Антон Лозин, руководитель отдела контроля качества Елена Машкова и фактический руководитель фирмы-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. С ними проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.



Кроме того, по изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК РФ выясняют, в какие ещё регионы страны могла поступать опасная для здоровья продукция. Также устанавливаются пострадавшие от её употребления.

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