Следком возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам организации незаконной миграции. Это произошло после выяснения ряда обстоятельств в ходе проверки, организованной после случаев массового отравления людей в Москве.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ, было установлено, что в целях оптимизации своей коммерческой деятельности и получения дополнительной прибыли при минимальных затратах руководителями некоторых компаний было незаконно организовано оформлении регистрации по месту пребывания нескольких граждан Узбекистана. Сообщается, что среди задержанных основатель и генеральный директор компании «Кухня на районе» Антон Лозин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции. Сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за вспышки ботулизма.
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Александр Бойцов