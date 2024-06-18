Следком возбудил дело о незаконной миграции после массового отравления в Москве

Трех подозреваемых задержали по делу о заражении ботулизмом и отравлении жителей столицы, съевших готовые салаты. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Уточняется, что задержан фактический директор предприятия, производящего продукцию, а также гендиректор частной компании, которая готовила и доставляла еду в Москве и директор по качеству.