«Кухня на районе» приостановила работу приложения после отравления москвичей

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Сервис доставки еды «Кухня на районе» временно приостановил работу своего приложения после нескольких случаев отравления в Москве, о чем сообщается в Telegram-канале компании.
«Вчера мы узнали о возможной проблеме с нашим салатом Лобио, в рецепте которого использовалась консервированная фасоль от одного из поставщиков. Мы уже сняли это блюдо с продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Для дополнительной проверки всех продуктов, даже тех, которые не вызывают опасений, мы временно остановили работу приложения», — говорится в заявлении.По данным Следственного комитета, 14 и 15 июня десять москвичей были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Все они пользовались службами доставки. СМИ сообщали, что у пострадавших выявлен ботулизм, но столичное управление Роспотребнадзора опровергло информацию о массовом отравлении, уточнив, что подозрение на заболевание остается только у четырех человек.
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Артем Кузьмин