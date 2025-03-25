Следком завершил расследование дела бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Эльман Пашаев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в мошенничестве и попытке мошенничества.
Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве уточнили, что делом экс-адвоката занимались военные следственные органы.
Следователи установили, что в январе 2024 года недобросовестный юрист, используя сложившиеся доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского, благодаря своим связям, сумеет избавить от уголовного преследования его и его супругу, блогера Елену Блиновскую. Договорившись, но не имея никакой реальной возможности исполнить обещание, Пашаев обманом похитил у Блиновского 47 миллионов рублей.
Аналогичным способом бывший адвокат пытался с помощью обмана и махинация вытянуть деньги у гражданина Алексея Захарова. Противоправная деятельность Пашаева была пресечена полицейскими и выполнить задуманное он не успел.
На имущество обвиняемого наложен арест в целях взыскания штрафа и возмещения материальных потерь потерпевших, а сам он по решению суда помещён под стражу.
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«Пашаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 3 статьи 30 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере», — напомнили сотрудники пресс-службы СК РФ.
Следователи установили, что в январе 2024 года недобросовестный юрист, используя сложившиеся доверительные отношения, убедил своего знакомого Алексея Блиновского, благодаря своим связям, сумеет избавить от уголовного преследования его и его супругу, блогера Елену Блиновскую. Договорившись, но не имея никакой реальной возможности исполнить обещание, Пашаев обманом похитил у Блиновского 47 миллионов рублей.
Аналогичным способом бывший адвокат пытался с помощью обмана и махинация вытянуть деньги у гражданина Алексея Захарова. Противоправная деятельность Пашаева была пресечена полицейскими и выполнить задуманное он не успел.
На имущество обвиняемого наложен арест в целях взыскания штрафа и возмещения материальных потерь потерпевших, а сам он по решению суда помещён под стражу.
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Александр Бойцов