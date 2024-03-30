Радио1
Главная / Новости / Общество/ Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле»

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле»

ТАСС: Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допросили следователи
30 марта 2024, 06:49
Фото: iStock/kostsov

Фото: iStock/kostsov

Следственные органы допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла», сообщили агентству ТАСС в полиции.
«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в „Крокус сити холле“», – сказал собеседник агентства.

23 марта генеральный прокурор опроверг сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки противопожарной и эксплуатационной безопасности.


Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.

Читайте также:

Мать террориста из «Крокуса» принесла извинения перед родными жертв

В российском городе мужчина напал на школьниц из-за песни на украинском языке

Мать террориста из «Крокуса» поделилась деталями его развратного прошлого
#терроризм
#пожарная безопасность
#следователи
#полиция
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за связей с Россией
Турецкой Southwind Airlines запретили полеты над Европой из-за России
30 марта 2024, 06:41

Фото: iStock/Sitikka

Европейский союз запретил полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Европу из-за ее отношений с Россией, передает издание Turizm Güncel.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС получили соответствующее уведомление в четверг, 28 марта. Решение вступило в силу немедленно.

По данным издания, в ходе расследования выяснилось, что авиакомпания, основанная в 2022 году, управляется российской дочерней компанией.

Ранее сообщалось, что посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей.

Читайте также:

Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ

Стало известно об угрозах от вступившей в НАТО Финляндии для России

Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей
#турция
#авиакомпания
#санкции
#россия
#полеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле
Роструд: Шестидневная рабочая неделя ожидает рсосиян в апреле
30 марта 2024, 06:22

Фото: iStock/coffeekai

Россиян, работающих пять дней в неделю, ожидает шестидневная рабочая неделя в апреле, сообщил Роструд в своем в Telegram-канале.
Работать в конце апреля шесть ней придется с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля. Затем, с 28 апреля по 1 мая, будет четыре выходных подряд в честь «Праздника весны и труда».

Также в России 12 апреля отмечается День космонавтики, а 19 апреля – День работников государственной службы занятости населения. Кроме того, 20 апреля будет Национальный день донора.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, весенними праздниками станут 9-12 мая. Затем россияне будут отмечать День России в июне, День народного единства в ноябре и Новый год в декабре как праздничные дни.

Ранее сообщалось, что в Дубне будет организована ярмарка трудоустройств «Работа России. Время возможностей».

Читайте также:

Раскрыты новые риски для ипотечников при покупке жилья в новостройке

Стало известно об угрозах от вступившей в НАТО Финляндии для России

В Дубне проведут ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
#праздники
#роструд
#работа
#рабочая неделя
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист рассказала о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля
Юрист Киракосян: С 1 апреля вводятся новые правила ремонта квартир
30 марта 2024, 05:21

Фото: iStock/Nastco

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян в беседе с агентством «Прайм» сообщила, что закон о перепланировке квартир, который вступит в силу с 1 апреля, расширит правила применения этого понятия и изменит процедуры согласования.
С 1 апреля под определение перепланировки будут подпадать ремонтные работы, изменяющие форму и размер помещений. То же самое будет относиться и к созданию новых комнат в жилом помещении путем перегородки, сказала эксперт.

Изменится и процедура согласования. Собственник квартиры должен подготовить необходимые документы и обратиться в администрацию или Государственную жилищную инспекцию. Если изменения будут одобрены, то после завершения ремонта собственник должен будет обратиться в организацию, выдавшую ранее разрешение. Затем направляется приемная комиссия для проверки изменений и выдачи сертификата соответствия.

«Уполномоченный орган самостоятельно передает все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов», – объяснила юрист.

Ранее россиянам рассказали о лучшем сроке для приобретения квартиры.

Читайте также:

Мать террориста из «Крокуса» принесла извинения перед родными жертв

В российском городе мужчина напал на школьниц из-за песни на украинском языке

Россиянам объявили лучший срок для покупки квартиры
#квартира
#ремонт
#юрист
#росреестр
#инспектор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать террориста из «Крокуса» принесла извинения перед родными жертв
Мать террориста из «Крокуса»: Прошу прощения от имени своей семьи
30 марта 2024, 04:42

Фото: iStock/pedrosala

Мать террориста Шамсидина Фаридуни*, предполагаемого исполнителя нападения на «Крокус Сити Холл», извинилась перед семьями погибших. Ее обращение было передано видеоагентством Ruptly.
«Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников [людей], которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы», – сказала женщина.

Она также обратилась к своему сыну и попросила его рассказать, кто «подтолкнул» его к этому преступлению.

«Cыночек (...) Зачем ты это сделал? Для чего? Для кого?», – спросила женщина.

Ранее Муассар Заргарова, мать Шамсидина Фаридуни*, рассказала о его судимости за развратные действия в школьные годы.

Читайте также:

В российском городе мужчина напал на школьниц из-за песни на украинском языке

«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года

Мать террориста из «Крокуса» поделилась деталями его развратного прошлого

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#терроризм
#теракт
#крокус сити холл
#закон
#мать
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать террориста из «Крокуса» поделилась деталями его развратного прошлого
Мать террориста Фаридуни* заявила о его судимости за развратные действия
30 марта 2024, 00:15

Фото: iStock/BrianAJackson

Террорист Шамсидин Фаридуни*, один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», был осужден еще в школьном возрасте в родном Таджикистане, сообщила газете «Известия» его мать Муассар Заргарова.
По словам матери, когда он учился в 10-м классе, его посадили по статье 142 Уголовного кодекса Таджикистана «Развратные действия». Она не уточнила, как долго он находился в заключении.

Женщина также рассказала, что после освобождения Фаридуни около шести месяцев работал сначала на стройке, а затем в пекарне. После этого он мигрировал в Россию.

Ранее родственник одного из преступников, Далерджона Мирзоева, рассказал о его поведении за несколько месяцев до нападений.

Читайте также:

Муфтий Подмосковья Аббясов: мусульмане мира осудили теракт в «Крокусе»

Мигрант из Узбекистана поддержал теракт в «Крокусе»

СК: Задержан ещё один подозреваемый в соучастии в теракте в «Крокус Сити Холле»

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#теракт
#крокус сити холл
#закон
#школа
#мать
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хуже лицемерия»: Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»
«Хуже лицемерия»: Захарова – о словах Пугачевой по поводу теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 00:00

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление эстрадной певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле».
Дипломат осудила слова артистки, которая отметила, что «скорбь должна быть в душе», а не в социальных сетях.

«Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что "скорбеть надо молча"», — заявила Захарова.

Она напомнила, что артистка публично комментировала смерть знаменитостей, в том числе певца и автора песен Александра Градского и артиста Бориса Моисеева. По словам представителя МИД, поведение Пугачевой хуже лицемерия.

«Ближе к предательству», — написала она.

Ранее Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вскоре Госдума заявила об условиях признания народной исполнительницы иностранным агентом.

Читайте также:

В Госдуме раскрыли условия признания Пугачевой иноагентом

Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Пугачёва извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»
#алла пугачёва
#мид рф
#мария захарова
#иностранный агент
#госдума
#артист
#крокус сити холл
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскрыли условия признания Пугачевой иноагентом
Соловьев: Пугачева будет признана иноагентом в случае наличия законных оснований
29 марта 2024, 23:22

Фото: istockphoto/cookelma

Российскую певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом при наличии законных оснований, заявил депутат Сергей Соловьев, передает РИА Новости.
Соловьев отметил, что говорить о сроках принятия решения по этому вопросу преждевременно.

«Уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», – отметил он.

Парламентарий добавил, что также поддерживает включение артистки в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что Пугачеву могут включить в реестр в годовщину ее свадьбы. После того как Генпрокуратура сообщила о запросе в Министерство юстиции РФ, ведомство начало проверку финансовых средств и деклараций артистки.

До этого народная исполнительница впервые прокомментировала теракт в «Крокус Сити Холле».

Читайте также:

Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Пугачёва извинилась перед Манижей после теракта в «Крокусе»

«Процедура началась»: Аллу Пугачёву могут признать иноагентом
#алла пугачёва
#генпрокуратура
#артист
#крокус сити холл
#минюст рф
#депутат
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участники из Подмосковья вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе кружков
29 марта 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковье вошло в топ регионов по числу победителей и призёров V Всероссийского конкурса кружков. Лучших объявило Кружковое движение Национальной технологической инициативы, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По итогам конкурса определены лучшие технологические кружки, студенческие технологические команды и организации, развивающие техническое творчество школьников и студентов. Так, победителем в треке «Среда развития кружков» стал Центр молодёжного инновационного творчества «Призма» из Котельников», – рассказали в министерстве.
Призёрами в средней лиге трека «Технологические кружки» стали сразу шесть участников от Московской области из Реутова, Красногорска и Чехова. В младшей лиге призы получили представители Жуковского, Подольска и Котельников.

Читайте также:

Услуга записи в кружки и секции стала самой популярной за неделю на региональном портале

В Подмосковье запустят кружки будущего

В России хотят воссоздать бесплатные технические кружки для детей
#дети
#студенты
#кружки
#цмит
#кванториум
#конкурс
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья могут войти в Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека
29 марта 2024, 22:33

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В Московской области продолжают набор в Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека в регионе. В совет могут войти молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Требования к кандидатам – социальная активность, гражданская позиция, познания в области прав человека и опыт общественной деятельности.
«Хотим объединить как можно больше инициативных ребят из Подмосковья, готовых встать на путь правовой защиты граждан. Уверена, что участие в Молодёжном совете станет для них интересным и полезным опытом», – отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
Подать заявку кандидата в члены Молодёжного общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области можно по ссылке.

Читайте также:

Фаевская призвала защитить права потребителей при использовании искусственного интеллекта

Фаевская помогла жителям села Семёновское наладить транспортную доступность

Подмосковный омбудсмен Фаевская побывала в Центре помощи пострадавшим в «Крокусе»
#ирина фаевская
#омбудсмен
#права
#правозащита
#уполномоченный
#московская область
#молодёжь
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф