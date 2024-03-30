Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле»

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Следственные органы допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла», сообщили агентству ТАСС в полиции.
«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в „Крокус сити холле“», – сказал собеседник агентства.
23 марта генеральный прокурор опроверг сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки противопожарной и эксплуатационной безопасности.
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Александр Климов