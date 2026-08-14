Следственные действия на «Горбушке» продолжаются уже около суток
Следственные действия на территории торгового комплекса «Горбушка» в Москве продолжаются уже около суток. Вокруг здания остаются силовики, на месте работают криминалисты.
По данным BAZA, один из входов в помещения на Багратионовском проспекте закрыт — внутрь никого не пускают. При этом сам рынок продолжает работать.
По словам очевидцев, утром из оцепленного подъезда вывели двух мужчин. Предварительно, они могли быть задержаны. Официальной информации о процессуальном статусе этих людей пока нет.
Ранее стало известно, что обыски на «Горбушке» связаны с уголовным делом о мошенничестве и нелегальных криптообменниках. По предварительной версии, мошенники убедили одного из потерпевших в том, что его сбережения находятся под угрозой, после чего отправили к нему курьера за наличными.
Курьер забрал деньги и приехал на «Горбушку», где попытался обменять похищенные средства на криптовалюту. Именно во время этой операции его задержали силовики. В ходе обысков правоохранители также изымали наличные, технику и документы.
Сейчас следователи устанавливают роль задержанных в предполагаемой схеме и выясняют дальнейший путь похищенных денег.
Читайте также: