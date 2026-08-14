Следственные действия на «Горбушке» продолжаются уже около суток

14 августа 2026, 16:30

Силовики дежурят у «Горбушки» — из оцепленного подъезда вывели двух мужчин

Фото: Istock / Junaid Peer

Следственные действия на территории торгового комплекса «Горбушка» в Москве продолжаются уже около суток. Вокруг здания остаются силовики, на месте работают криминалисты.