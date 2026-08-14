Сотрудники банка спасли пенсионерку из Павловского Посада от мошенников

14 августа 2026, 14:46

оригинал Фото: istockphoto.com/Diy13

Телефонные мошенники чуть не забрали у 71-летней жительницы Павловского Посада два миллиона рублей. Им помешали бдительные сотрудники банка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мошенники, преставившиеся представителями государственной финансовой организации, убедили пожилую женщину, что её аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и с теперь её личные данные используют для финансирования ВСУ. И чтобы доказать свою невиновность, нужно срочно обналичить все сбережения и передать их посыльному «для декларирования».





«Пенсионерка пошла в банк, чтобы снять деньги. Но сотрудники заподозрили неладное и обратились в полицию», — говорится в сообщении.