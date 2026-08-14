Пьяный отец избил малышку — спасти ребёнка врачам не удалось
Трагедия произошла вечером 3 августа в Кургане. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою годовалую дочь. Мать ребёнка обнаружила, что девочке нужна срочная помощь, вызвала скорую и передала малышку медикам. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи несколько часов боролись за её жизнь, однако спасти девочку не удалось — она скончалась от полученных травм.
Отца задержали после случившегося. Позже суд отправил мужчину под арест. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, что именно предшествовало нападению.
Правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Точные обстоятельства смерти ребёнка и степень ответственности её отца будут установлены в ходе следственных действий и экспертиз.
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