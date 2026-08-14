Пьяный отец избил малышку — спасти ребёнка врачам не удалось

14 августа 2026, 16:08

Мужчина до смерти забил свою годовалую дочь в Кургане

Фото: Istock / Julia Klueva

Трагедия произошла вечером 3 августа в Кургане. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою годовалую дочь. Мать ребёнка обнаружила, что девочке нужна срочная помощь, вызвала скорую и передала малышку медикам. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.