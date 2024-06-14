Следственный комитет попросил продлить арест экс-замминистра обороны Иванову

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В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следователя. В нём содержится запрос о продлении срока содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
Бывшему замминистра, курировавшему в оборонном ведомстве работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, напоминает РИА Новости. Изначально он был арестован до 23 июня.
По версии следствия, Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны. Ему вменяю в вину получение взяток на сумму около миллиарда рублей. Сам экс-замминистра вину не признаёт.
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Александр Бойцов