Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова

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Защита обжаловала арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Дениса Балуева.
«Защитой подана апелляционная жалоба на избрание Иванову меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказал адвокат.
Отмечается, что защита просит освободить министра обороны РФ Тимура Иванова из СИЗО и избрать ему более мягкую меру пресечения.
Напомним, бывший заместитель министра обороны был арестован 24 апреля по подозрению в получении взятки, размер которой оценен как особо крупный.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал активы, счета и имущество заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Сейчас он находится в московском СИЗО по подозрению в получении взятки. Всё зарегистрированное на него, его супругу, бывших жен и пятерых детей, включая приемных, было арестовано судом Москвы. Это было сделано с целью обеспечения безопасности в случае признания Иванова впоследствии виновным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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