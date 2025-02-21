Следственный комитет прокомментировал сообщения о расследовании гибели Лермонтова

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В Следственном комитете России опровергли сообщения о начале расследования смерти русского писателя Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Об этом представители ведомства сообщили в беседе с «Известиями».
«О якобы начале расследования ранее «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев. По его словам, на протяжении многих лет специалисты указывали на недобросовестность следствия, которое проводили после гибели писателя», — пишет издание.В то же время сенатор Андрей Клишас опроверг другую появившуюся в сети информацию — о требованиях Генпрокуратуры лишить неприкосновенности бывшего губернатора Ростовской области и действующего сенатора Василия Голубева. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что распространившиеся сообщения — фейк.
«Такой запрос выносится на пленарное заседание и его докладывает генпрокурор. Изданию 161.ru нужно немного изучить матчасть, а потом фантазировать. Голубева никуда не приглашали и не допрашивали как свидетеля. Это очередной фейк от 161.ru», — заявил сенатор.Читайте также:
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