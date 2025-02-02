Режиссёр раскрыл, какая роль точно не достанется Юре Борисову

Юра Борисов (фото: соцсети)
Многие российские и зарубежные режиссёры захотели видеть Юру Борисова в своих проектах после того, как его номинировали на премию «Оскар». Однако исключением стал Павел Лунгин, который готовится к съёмкам фильма о Михаиле Лермонтове.
Народный артист России в беседе с ТАСС сообщил, что в конце 2025 года приступит к съёмкам новой киноленты. Пока что режиссёр окончательно не определился с актёрским составом, однако заявил: «Лермонтова надо искать и искать. Юра Борисов уже сыграл Пушкина, поэтому Лермонтова он играть не может».
Действительно, Борисов сыграл главную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Картина выйдет в прокат уже 14 февраля.
Читайте также:
«Недотягивает до стандартов»: Агата Муцениеце высмеяла Александра Петрова после успеха Юры Борисова в Голливуде
Машков прокомментировал номинацию Юры Борисова на «Оскар»
«Полнейшее недоумение»: актриса Ольга Кузьмина возмутилась номинацией на «Оскар» Юры Борисова
Анастасия Чинкова