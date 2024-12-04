СК проверит факты нелегального вывоза детей из РФ за границу

Александр Бастрыкикн (Фото: kremlin.ru)
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклады от региональных управлений после получения информации из СМИ о фактах незаконного вывоза несовершеннолетних из России за границу.
Ранее в программе одного из федеральных телевизионных каналов обсуждалась ситуация в нескольких российских регионах, где продолжают функционировать организации, специализирующиеся на продаже и перевозке несовершеннолетних детей за рубеж. Теперь эту информацию предстоит проверить следователям.
Доклады по озвученной проблеме Бастрыкин затребовал у руководства Следственных управлений СК РФ в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях.
Читайте также:
СК проверит затопленный нечистотами вековой дом в Нижегородской области
Дело угрожавшего воспитателю мигранта дошло до Бастрыкина
Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
Александр Бойцов