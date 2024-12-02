СК проверит затопленный нечистотами вековой дом в Нижегородской области

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Столетний многоквартирный залитый нечистотами дом проверят в нижегородской Балахне по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Здание построили еще в конце 1920-х годов, его канализация изношена, а с заменой не спешат. Трубы не выдерживают напора, из-за чего происходят заливы. Запах стоков идет в квартиры, ситуация усугубилась насекомыми. Жильцы беспокоятся, что не смогут воспользоваться бомбоубежищем, которым при необходимости служит подвал.
Известно, что средства на ремонт выделены, причем немалые, однако ремонта нет, а жалобы безрезультатны. Сейчас ответственные лица ведут проверку, о промежуточных результатах которой доложат Бастрыкину.
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Никита Кротов