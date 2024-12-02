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СК проверит затопленный нечистотами вековой дом в Нижегородской области

Глава СК Бастрыкин приказал проверить залитый стоками вековой дом в Балахне
Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Столетний многоквартирный залитый нечистотами дом проверят в нижегородской Балахне по распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.


Здание построили еще в конце 1920-х годов, его канализация изношена, а с заменой не спешат. Трубы не выдерживают напора, из-за чего происходят заливы. Запах стоков идет в квартиры, ситуация усугубилась насекомыми. Жильцы беспокоятся, что не смогут воспользоваться бомбоубежищем, которым при необходимости служит подвал.

Известно, что средства на ремонт выделены, причем немалые, однако ремонта нет, а жалобы безрезультатны. Сейчас ответственные лица ведут проверку, о промежуточных результатах которой доложат Бастрыкину.

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#новости
Трёхлетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде
Трёхлетний мальчик погиб в Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду
02 декабря 2024, 21:06

Фото: istockphoto/blinow61

Трехлетний ребенок погиб в Нижнем Новгороде во время прогулки в детском саду, передает 112.
Воспитатели вывели малышей на воздух, не заметив, как один из них, Тимофей, залез на горку, зацепившись курткой за металлоконструкцию и повиснув. Мальчик задохнулся.

В СК и прокуратуре выясняют причины произошедшего, открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Перед этим сообщалось, что в ЖК «Новое Внуково» нет электричества и воды. Люди мерзнут в квартирах примерно с обеда, пытаясь безрезультатно дозвониться до коммунальщиков. Местные отшучиваются, что скоро «придется жечь костры», чтобы согреться.

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#уголовное дело
#следственный комитет
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«Придётся жечь костры»: в ЖК »Новое Внуково» произошел блэкаут
Mash: в ЖК »Новое Внуково» мерзнут люди из-за отсутствия электричества
02 декабря 2024, 21:06

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

В ЖК «Новое Внуково» с обеда отсутствует вода и электричество. Как пишет Mash, люди мерзнут в квартирах, пока УК бездействует. По данным подписчиков Telegram-канала, электро- и водоснабжения нет приблизительно с 13:30. Жильцы пытаются дозвониться до коммунальщиков, но безрезультатно.
По утверждению УК, случилась авария. Электроэнергия появляется и тут же пропадает. Жильцы прописаны, однако службы говорят, что комплекс не относится к столице.

Температура не выше 15 градусов, тепла в квартирах нет, а по словам соседей, «такими темпами придётся жечь костры» для согрева.

Ранее стало известно, что с круиза в Антарктиду сняли российского туриста.

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ТАСС: прервавшего круиз в Антарктиду россиянина сняли с лайнера SH Diana
02 декабря 2024, 20:30

Фото: istockphoto/NicoElNino

Прервавшего круиз в Антарктиду из-за неисправностей лайнера SH Diana россиянина Илью Строкова сняли с борта, обвинив в якобы организации беспорядков, пишет ТАСС, ссылаясь на туриста.
«Меня только что выселили с корабля. Дали 30 минут на сборы. Подошел на завтраке капитан, сказал, что вы обязаны покинуть судно. Сказал из-за того, что я тут на корабле навожу беспорядки», — прокомментировал Строков.
Пассажир добавил, что судно прибыло в аргентинский порт Ушуайя, а насчет неисправностей он не в курсе.

Известно, что в компании подтвердили неисправность лайнера, предложив пассажирам вернуть половину потраченной суммы или взять сертификат на 65%, чтобы оплатить другой круиз.

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Россиянка трижды меняла отцовство своих детей ради мигрантов
02 декабря 2024, 20:27

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Россиянка трижды меняла отцовство своих детей через ЗАГС с целью организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. По информации ведомства, ни один из иностранцев не был биологическим отцом ее детей и до их рождения никогда не был в Кузбассе.
Правоохранительные органы также выяснили, что ни один из новоиспеченных отцов никак не участвовал в воспитании детей и не жил с ними ни одного дня.
«В соответствии законодательством наличие ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, дает иностранцу право на получение вида на жительство в упрошенном порядке. Указанным правом новоиспеченные отцы воспользовались спустя непродолжительное время после получения нового статуса», — приводят заявление ведомства в «Ciбдепо».
Уголовное дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Расследование уже завершено, все материалы передали в суд. Максимальное наказание по статье — пять лет тюрьмы.

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Суд освободил от наказания браконьеров, убивших 26 краснокнижных оленей
02 декабря 2024, 18:54

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Сахалинский областной суд постановил освободить от наказания двух из четырех браконьеров, которые в 2023 году убили 26 краснокнижных северных оленей. Информация следует из картотеки суда.
Отмечается, что данное решение вынесено на этапе апелляции, по результатам которой Алексей Василенко и Александр Смирнов были освобождены от наказания в виде колонии-поселения. Суд лишь запретил им выполнять определенные действия.

Примечательно, что судебная инстанция также сократила сумму причиненного природе ущерба с 4,74 млн рублей до 780 тыс рублей. По данным следствия, обвиняемые уже возместили ущерб по первоначальным расчетам.

Напомним, зимой 2023 года на севере Сахалина в Охинском районе обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, чья популяция занесена в Красную книгу. Животных долго избивали, после чего отрезали головы.

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Восьмиклассница влюбилась в школьного охранника, сбежала из дома и на 10 лет стала добровольной пленницей педофила
02 декабря 2024, 18:17

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

14-летняя Таня Николь Ках думала, что отношения с 37-летним школьным охранником и есть настоящая любовь. Ради него она сбежала из дома. И только тогда поняла, кто ее возлюбленный на самом деле.
О том, как несовершеннолетняя провела 10 лет в плену, в чем виновен ее отец и какое наказание понес маньяк-педофил, расскажет редакция «Радио 1».

Алкоголизм матери, развод родителей и плохие отношения с мачехой: Что привело 14-летнюю девочку к побегу


10 февраля 1996 года в США, в маленьком городке Маккиспорт, юная Таня Николь Ках собрала свои вещи и тайно сбежала из дома. Девочке тогда было 14 лет. Этот побег был далеко не первым, однако в предыдущих случаях она возвращалась спустя несколько дней. В этот раз Таня оказалась дома только через 10 лет.

С малых лет девочка росла в атмосфере скандалов между родителями. Мать, которая страдала алкоголизмом, постоянно била ребенка. Однажды женщина пыталась задушить маленькую девочку, в другой раз набросилась на нее с кухонным ножом.

Когда Тане исполнилось 11 лет, родители развелись, и она осталась жить с отцом. Следующие три года девушка назовет «самыми счастливыми в своей жизни» ровно до того момента, как ее отец не встретил новую возлюбленную и не переехал к ней в дом вместе с дочерью.

Мачеха искренне пыталась наладить отношения с Таней, но девочка было против этого. Вскоре она стала хуже учиться, чаще устраивать скандалы и даже шантажировать отца. Школьница несколько раз убегала из дома, заявляя, что не может жить в одном доме с ненавистной мачехой. Но отец девочки не поддался на провокации. К тому же он занял сторону своей возлюбленной, а на побеги дочери перестал обращать внимание.

По этой причине, когда Таня Ках исчезла в феврале 1996 года, отец не стал беспокоился. Он был уверен, что однажды девочка одумается и вернется домой, однако мужчина и представить себе не мог, что его дочь окажется в плену у маньяка, который старше ее на 23 года.

Любовь с 37-летним школьным охранником: Как Таня Ках оказалась в плену у маньяка-педофила


37-летний школьный охранник Томас Хосе имел самое непосредственное отношение к побегу Тани Ках из дома. Однажды в школе он заговорил с бойкой ученицей, потом они общались еще несколько раз на ничего незначащие темы, и постепенно сблизились.

В каморке под лестницей вместе болтали и курили, когда Таня сбегала с уроков, здесь же впервые поцеловались. Потом он стал первым мужчиной в ее жизни. Восьмиклассница серьезно влюбилась во взрослого мужчину. Школьница неоднократно делилась с ним семейными проблемами, и однажды Томас предложил ей переехать к нему, однако тайно, ведь девушка еще была несовершеннолетней. Мужчина обещал Тане, что возьмет ее в жены спустя время и они будут жить счастливо.

Вскоре Таня переехала к нему в дом, где проживал не только Томас, но и его родители, а также сын подросток. Мужчина приказал девушке не выдавать себя. Под угрозами он убедил Таню, что если кто-то узнает об их союзе, то пару разлучат навсегда. Зато теперь они муж и жена, как уверял педофил. Правда вся семейная жизнь сводилась к выполнению прихотей мужа, и прежде всего интимных. Взрослый мужчина требовал, чтобы Таня не набирала вес, а оставалась в переделах своих 42 кг. Девочка изводила себя голодом и слабительными.

Таня Ках (Фото: соцсети Тани Ках)

Следующие 3,5 года Таня ни разу не выходила на свежий воздух. Не открывала окно, чтобы ее не засекли с улицы. Вместо туалета пользовалась ведром, а комнату покидала только чтобы помыться в то время, когда родители Томаса спали. Сутки напролет она читала журналы и смотрела телевизор в наушниках. Спустя года во время судебного заседания родители охранника будут утверждать, что не знали о маленькой пленнице в комнате сына.

Когда Тане исполнилось 18 лет, Томас Хосе решил ее легализовать. К тому моменту девушка уже находилась в федеральном розыске. Мужчина заставил ее перекрасить волосы в черный цвет и сделал ей новые документы на имя Никки Аллен. Он представил ее родителям, как свою невесту. Отныне добровольная пленница свободно могла передвигаться по дому, ни от кого не прячась.

При этом Томас запретил своей «невесте» отходить от крыльца и общаться с соседями. Стоит отметить, что дом мужчины, где девушка прожила 10 лет, находился всего в 3 км от дома ее мачехи и отца.

Лишь с годами к девушке пришло понимание, что их отношения совсем не адекватные. После плена девушка скажет журналистам, что была рабыней Хосе все эти годы.

На седьмом году жизни в доме-тюрьме Томас разрешил своей пленнице ходить в соседний магазин за продуктами. Через три года хозяин магазина поинтересовался у девушки, как получилось, что у нее с мужем такая большая разница в возрасте. И тут Таня, которую знали под именем Никки Аллен, рассказала всю историю своего заточения, а также назвала свое настоящее имя.

Насколько посадили маньяка и в чем оказался виновен отец девочки


Примечательно, что сын владельца магазина оказался полицейским. Отец попросил его проверить слова Никки Аллен. 21 марта 2006 года в дом Томаса Хосе ворвались сотрудники правоохранительных органов. Плен Тани Ках длиной в 10 лет закончился.

Через год состоялся суд. Ни о каком похищении не могло быть речи – Таня сама пришла в дом подсудимого, а потом имела возможности уйти от него. Но не сделала этого.

Фото: iStock/Rawf8

Томаса Хосе судили за интимные отношения с ребенком и за создание угрозы для жизни ребенка, когда он подговорил 14-летнюю Таню на побег из дома. Его приговорили к тюремному заключению. В заявлениях на УДО мужчине отказывали. Он вышел на свободу только в 2022 году, отсидев по максимуму.

Повзрослевшая Таня Ках так и не смогла помириться с отцом. Последнюю точку в отношения отца и дочери поставила изданная автобиография Тани Ках, где она так расписала свое «несчастное детство», что отец и мачеха подали на нее иски за клевету. В итоге стороны заключили мировое соглашение и больше не общаются.

После всей жуткой истории бывшая пленница смогла получить образование и даже выйти замуж. Ее избранником вновь стал мужчина значительно старше ее.

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Владения члена банды Цапков продадут на аукционе за 2,5 млрд рублей
Земли члена банды Цапков Цеповяза выставили на аукционе за 2,5 млрд рублей
02 декабря 2024, 18:05

Фото: iStock/BrianAJackson

Земли члена известной банды Цапков Вячеслава Цеповяза будут выставлены на торги с начальной стоимостью в более чем 2,5 миллиардов рублей. Об этом пишет Shot.
«Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги. Начальная цена лота — ₽2 520 081 057», — сообщается в telegram-канале.

Состав лота включает 94 актива Цеповяза, в том числе владения в поселке Садовом. Все земли являются собственностью должника, а их площадь разнится от 60 тысяч до более 1 миллиона квадратных метров. Использование имущества рассчитано под сельское хозяйство. Дата аукциона назначена на 16 января. Выставленные на торги земли входят в активы компании ООО «Опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани».

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Раскрыта причина смертельного отравления четырех детей под Красноярском
СК: семья под Красноярском отравилась из-за неправильного применения дихлофоса
02 декабря 2024, 16:45

Фото: iStock/Benjamin Clapp

Причиной отравления семьи в Красноярском крае, в результате которого погибли четверо детей, стало неправильное использование дихлофоса. Об этом сообщили в областном следственном управлении СК РФ. По информации ведомства, ядом оказались покрыты все вещи и мебель в доме.
Отец семейства распылял дихлофос хаотичным образом, вещество покрыло практически поверхности в доме, сообщили «Известиям» в красноярском следственном комитете. Отмечается, что попадание инсектицидов на одежде и игрушках повлекли за собой смерть четырех детей.

В то же время биолог Михаил Воробьев в беседе с RT раскрыл, как правильно пользоваться инсектицидами. По его словам, нельзя пренебрегать инструкцией, указанной на баллончиках с веществом: надевать респиратор или маску во время работы, а после обязательно проветривать помещение.
«Это бытовое средство, и поэтому, обрабатывая, мы невольно вдыхаем какое-то количество. Другое дело, что нельзя это делать долго и в высокой концентрации. Обработали комнату, попшикали, закрыли, ушли. Несколько вздохов сделали, это попало внутрь, но всё-таки это не та концентрация, которая может нанести колоссальный ущерб организму человека», — поделился эксперт.
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Четверо детей погибли в Красноярском крае по вине отца
СК: отец отравившихся в Красной Сопке детей распылил дихлофос на еду
02 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Steven White

Отец четверых детей из Красной Сопки Красноярского края, погибших от отравления дихлофосом, неаккуратно распылил его по дому, отрава попала на одежду, посуду и в еду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК.
«(Причиной произошедшего – ред.) стал дихлофос в результате его неправильного использования. Он попал на еду, на посуду, на одежду», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что глава семейства проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее в СК РФ заявили, что причиной отравления семьи в Красноярском крае, где погибло четверо детей, стало инсектицидное средство.

21 сентября в больницу поселка Красная Сопка Красноярского края поступила семья из шести человек с тяжелым отравлением. Через два дня погибли четверо детей, а их родителей удалось спасти. Позже в подвале дома Виноградовых был найдены мертвые коты. В шерсти обоих животных были выявлены следы веществ, входящих в состав инсектицидов, обнаруженных в телах погибших детей. Следователи рассматривали разные версии случившегося: от отравления некачественными пельменями до смерти от химикатов, содержащихся в дихлофосе.

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