Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье

Александр Бастрыкин (Фото: сайт СК РФ)
О том, как продвигается расследование дела о стрельбе в Приморье, распорядился доложить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Открыто уголовное дело о хулиганстве.
«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя СУ по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — гласит публикация СК РФ.По информации Следкома, в сети есть данные о стрельбе, которую устроили приезжие возле одного из баров Владивостока. Информацию о пострадавших сейчас уточняют.
Ранее сообщалось, что сделала москвичка на одной из парковок, и зачем ей понадобился топор.
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