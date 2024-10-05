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Следственный комитет возбудил дело против молодёжных банд мигрантов в Петербурге

05 октября 2024, 08:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело против молодёжных банд, состоящих из мигрантов. Причиной стал настоящий террор, который представители группировок из иностранцев развернули против жителей города.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщили в Следственном комитете, ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой несколько молодых приезжих толпой избивают петербуржца. Сообщается, что в городе снова появились банды, состоящие из молодых мигрантов, которые терроризируют местное население.



Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования будет информирован Центральный аппарат Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.

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#санкт-петербург
На Украине чиновник лёг на кровать и гладил изъятые при обыске пачки долларов
05 октября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

На Украине во время обыска чиновник лёг на кровать и принялся нежно перебирать и поглаживать изъятые пачки денег. При обысках у него и его матери нашли более шести миллионов долларов.
Речь идет об уголовном деле руководительницы медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы и ее сына — руководителя областного управления Пенсионного фонда, сообщает украинское издание «Страна.ua». Следователи установили, что чиновница и её сын обогащались за счёт уклонистов от мобилизации. В её кабинете были обнаружены поддельные медицинские документы, а также списки украинцев с фиктивными диагнозами.



Во время обыска Крупа пыталась выбросить в окно две сумки, набитые долларами. На кадрах видеозаписи, сделанной полицейскими, видно, как её сын лежит на кровати, заваленной пачками купюр, и нежно поглаживает и перебирает их. У семейства обнаружены также большое количество драгоценностей, 30 объектов недвижимости и девять автомобилей.

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#следователи
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#счёт
#сын
#украина
#чиновники
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Следствие по делу кондитерской фабрики Порошенко в России продлили
05 октября 2024, 05:47

Следствие по делу кондитерской фабрики «Рошен» бывшего президента Украины Петра Порошенко в Липецкой области продлено до 13 декабря, следует из судебных документов, опубликованных на сайте московского суда общей юрисдикции.
Утверждается, что цеха фабрики продолжают оставаться под арестом.

Расследование дела о мошенничестве на 180 млн рублей, в рамках которого неустановленные лица подозреваются в хищении средств от незаконного возмещения НДС из бюджета, ведется с 2015 года.

Ранее стало известно, что акции кондитерской фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко были переведены в доход России. Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.

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#мошенничество
#украина
#россия
#липецкая область
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#предприятия
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Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram
Депутат Госдумы Немкин рассказал о схеме мошенников в Telegram с записью к врачу
05 октября 2024, 04:39

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники атакую россиян в Telegram под предлогом записи к врачу с целью получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», предупредил член комитета по информационной политике Государственной Думы, депутат Антон Немкин, передает РИА Новости.
Злоумышленники предлагают жертвам зайти в специальный чат-бот, якобы для записи к врачу. Затем мошенник отправляет пользователю фишинговую ссылку через бота на поддельный портал. Ввод информации на таких сайтах приводит к тому, что она передается аферисту.

«Мошенники часто пытаются завоевать доверие, представляясь официальными представителями компаний, благотворительных организаций или даже знакомыми. Никогда не отправляйте через Telegram свои пароли, банковские данные, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию, особенно если ее требуют под подозрительным предлогом», – заявил депутат.

Парламентарий также посоветовал проверять надежность контактов и каналов. Официальные аккаунты обычно помечены значком аутентификации в виде синей галочки. Депутат Немкин также посоветовал россиянам включить двухфакторную аутентификацию в Telegram для лучшей защиты при входе в свои аккаунты.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества. Злоумышленники стали использовать фишинговые сайты, представляясь Центральным банком или Министерством внутренних дел.

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#мошенники
#депутат
#госдума
#telegram
#госуслуги
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Суд арестовал восемь автомобилей экс-замминистра обороны Иванова
05 октября 2024, 04:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал восемь автомобилей, принадлежащих бывшему заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки. Об этом агентству ТАСС сообщил сотрудник правоохранительных органов.
Также были временно арестованы два дорогостоящих мотоцикла, принадлежащие бывшему высокопоставленному чиновнику. По словам собеседника агентства, эти транспортные средства принадлежат третьему лицу. При этом фактически ими управляет Тимур Иванов.

Ранее было установлено, что Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, например, путем переоформления чужого имущества.

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#тимур иванов
#уголовное дело
#автомобили
#арест
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Экс-замглавы министра обороны Иванов пытался скрыть причастность к преступлениям
05 октября 2024, 03:24

Фото: iStock/Rawf8

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлению, переоформляя чужое имущество. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В ходе обыска на рабочем месте и по месту жительства бывшего замминистра обороны Иванова были обнаружены различные суммы денег из его официального дохода.

Ранее в деле Иванова был обнаружен автомобиль Mercedes-Benz G63 с водительским удостоверением, которым он пользовался по собственной инициативе. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.

До этого стало известно, что суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до конца декабря. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.

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#минобороны рф
#уголовное дело
#тимур иванов
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Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами
05 октября 2024, 01:50

Фото: сайт Кремля

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения гражданина мигрантами. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.
По данным ведомства, видео нападения на петербуржца было размещено в социальных сетях.

«Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», – подчеркнули в Следственном комитете.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе расследования.

Ранее в Санкт-Петербурге трое мигрантов из Московской области пытались затащить 21-летнюю девушку с тяжелыми переломами в автомобиль Lada, но были остановлены сотрудниками полиции.

Ранее в Татарстане мигранты напали на мужчину на костылях. Стычка произошла на углу автостоянки в Нижнекамске.

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#санкт-петербург
#избиение
#ск рф
#следственный комитет
#мигранты
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В деле экс-замминистра обороны Иванова появился кадетский корпус в Твери
ТАСС: кадетский корпус в Твери – один из трех в деле экс-замминистра Иванова
05 октября 2024, 01:34

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Кадетский корпус в Твери фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Соответствующее заявление правоохранительные органы сделали информационному агентству ТАСС.
«Третий кадетский корпус, который фигурирует в деле высокопоставленного сотрудника Минобороны, находится в Твери», – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший замдиректора Минобороны получил взятку за заключение с «Олимпситистроем» контракта на выгодных условиях на строительство трех кадетских корпусов.

Он также обеспечил начисление 10% от стоимости строительства каждого объекта. По словам бывшего заместителя министра обороны, такое выделение средств было связано с увеличением фактического объема строительства. Иванов утверждает, что все три здания уже введены в эксплуатацию и функционируют.

Ранее суд арестовал автомобили Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года выпуска, принадлежащие бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

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#тимур иванов
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#арест
#уголовное дело
#строительство
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День Ионы и Фоки 5 октября: Почему ни в коем случае нельзя устраивать вечеринки и лениться
05 октября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/dimid_86

5 октября православные христиане отмечают память двух святых: мученика Фоки и пророка Ионы. В народном календаре этот день называется «День Ионы и Фоки». В прошлом в это время готовили блюда из редьки и поклонялись осине.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 5 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День Ионы и Фоки — история

Пророк Иону

Пророк Иона, родом из галилейского города Гафхефера, жил в VIII веке до н.э. и был одним из двенадцати малых пророков. Его история связана с непослушанием и чудесным возвращением к людям.

Когда Господь призвал Иону проповедовать покаяние жителям Ниневии, он отказался идти к врагам Израиля и сел на корабль в Иоппию. В пути начался сильный шторм, и моряки бросили жребий, чтобы выяснить причину бедствия. Иона признался в своем ослушании и предложил бросить его за борт, чтобы спасти остальных. Его проглотил кит, в его чреве Иона молился о прощении.

Чудесным образом кит выбросил его на берег. После этого Иона отправился в Ниневию и стал проповедовать язычникам. Жители города, услышав его слова, массово покаялись. За это Бог продлил существование Ниневии почти на двести лет.

Фото: istockphoto/ANDREYGUDKOV

Фока Синопский

Святой мученик Фока, родом из Синопа, который находится на территории современной Турции, жил в I веке. С юных лет он проявлял дар исцеления и изгнания злых духов. Будучи преданным православной вере, он привел многих людей к христианству и помог им найти свой путь.

В зрелом возрасте Фока назначили епископом Синопским. Когда слухи о его священнической деятельности дошли до императора Траяна, тот велел привести его к себе. Император пытался заставить Фоку отказаться от православия, угрожая ему пытками и казнью. Однако, осознав, что переубедить его невозможно, Траян приказал казнить святого. Фока был убит в 117 году, а в 404 году его мощи перенесли в Константинополь.

Традиции

Праздник, почитаемый в народе, имеет несколько названий: День Иона и Фоки, Иона и Фока, День Ионы, День Фоки, Фока-ветроградарь, Листопадная и Фока-Листодёр. С этого момента наши предки считали, что начинается осень, которая длится до Рождества Христова.

В это время завершалась уборка редьки, которую высоко ценили за ее доступность и целебные свойства. Редька помогала избежать голода и придавала силы. В трудные времена из нее готовили тюрю — густой суп с характерным вкусом.

Редька использовалась для лечения различных недугов. Сок, смешанный с медом, принимали при головной и желудочной боли. Настойкой редьки смазывали больные суставы и места ушибов, избавлялись от синяков. Она считалась незаменимой при простудах и кашле.

Что нельзя делать 5 октября 2024

— Нельзя есть рыбу и любые блюда, приготовленные из нее;

— Ходить на рыбалку;

— Сжигать старые веники и метлы;

— Лениться, спать допоздна;

— Устраивать семейные вечерки.

Что можно делать 5 октября 2024

Как и в старину, в этот день можно поставить на стол редьку или приготовить блюдо с этим овощем. Помимо этого, можно уделить внимание приметам и обычаям, связанным с осиной. Считалось, что в этот день листья осины начинают колыхаться даже от легкого ветерка, словно дерево дрожит, принимая на себя беды человека и защищая его от злых сил.

На Руси в этот день втыкали осиновые колья для защиты от нечисти или привязывали осиновые палки к столбам изгороди. Упавшая на голову еловая ветка или шишка считалась хорошей приметой и предвещала богатство.

Погода

Согласно приметам, если на березах еще сохранились листья, снег выпадет позже обычного. Если черемуха и клен сбросили все листья, зима не за горами.

Красная луна предвещает ветреную погоду. Если выпал снег — это может означать оттепель в конце января.

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#история
#осень
#зима
#дерево
#снег
#традиции
#статьи
#приметы
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Двое адвокатов задержаны в Москве по подозрению в получении многомиллионной взятки
Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению в получении взятки больше 30 млн
04 октября 2024, 23:57

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Москве задержаны два адвоката по подозрению в получении миллионных взяток. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Сумма взятки составила более 30 миллионов рублей.

«Задержаны два адвоката Ушкалов и Шевцов, с которыми проводятся следственные действия», – сообщается в заявлении.

Другие подробности не разглашаются. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по подозрению в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.

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#адвокат
#задержание
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