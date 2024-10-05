Следственный комитет возбудил дело против молодёжных банд мигрантов в Петербурге

Фото: сайт Кремля
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело против молодёжных банд, состоящих из мигрантов. Причиной стал настоящий террор, который представители группировок из иностранцев развернули против жителей города.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Как сообщили в Следственном комитете, ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой несколько молодых приезжих толпой избивают петербуржца. Сообщается, что в городе снова появились банды, состоящие из молодых мигрантов, которые терроризируют местное население.
Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования будет информирован Центральный аппарат Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.
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Как сообщили в Следственном комитете, ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой несколько молодых приезжих толпой избивают петербуржца. Сообщается, что в городе снова появились банды, состоящие из молодых мигрантов, которые терроризируют местное население.
Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство). О ходе расследования будет информирован Центральный аппарат Следственного комитета РФ, подчеркнули в ведомстве.
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Александр Бойцов