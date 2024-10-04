В Москве задержали мигрантов за осквернение памятника Героям Великой Отечественной войны

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Сотрудники Следственного комитета России задержали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в осквернении памятника павшим Героям Великой Отечественной войны в Москве. Об этом пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что во время мониторинга информации в СМИ были обнаружены сообщения о том, что не позднее 2 октября группа молодых людей облила жидкостью белого цвета монумент «Вечная Слава работникам 1-го Государственного подшипникового завода, погибшим в Великой Отечественной войне».
В результате сотрудника ведомства удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два гражданина Таджикистана, которых оперативно задержали. В отношении 19- и 23-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества.
В скором времени они будут доставлены в следственный отдел для проведения процедуры допроса.
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В результате сотрудника ведомства удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два гражданина Таджикистана, которых оперативно задержали. В отношении 19- и 23-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества.
В скором времени они будут доставлены в следственный отдел для проведения процедуры допроса.
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Анастасия Чинкова