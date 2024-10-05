Следствие по делу кондитерской фабрики Порошенко в России продлили

Следствие по делу кондитерской фабрики «Рошен» бывшего президента Украины Петра Порошенко в Липецкой области продлено до 13 декабря, следует из судебных документов, опубликованных на сайте московского суда общей юрисдикции.
Утверждается, что цеха фабрики продолжают оставаться под арестом.
Расследование дела о мошенничестве на 180 млн рублей, в рамках которого неустановленные лица подозреваются в хищении средств от незаконного возмещения НДС из бюджета, ведется с 2015 года.
Ранее стало известно, что акции кондитерской фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко были переведены в доход России. Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.
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Расследование дела о мошенничестве на 180 млн рублей, в рамках которого неустановленные лица подозреваются в хищении средств от незаконного возмещения НДС из бюджета, ведется с 2015 года.
Ранее стало известно, что акции кондитерской фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко были переведены в доход России. Производство на фабрике в Липецкой области было остановлено в 2017 году.
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Александр Климов