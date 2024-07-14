Украина исподтишка заблокировала поездку Порошенко в США

Фото: РИА Новости/Стрингер
Партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко, обвинила киевские власти в срыве поездки их делегации в США.
Днём ранее издание «Страна», ссылаясь на депутата Верховной Рады Софию Федину сообщило, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.
В партии политика сообщили, что власти Украины исподтишка заблокировали поездку делегации во главе с Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки.
Отмечается, что руководство Рады несколько месяцев назад получило приглашение на конвент, однако за это время так и не предоставило делегации «Европейской солидарности» разрешения на выезд.
Такой срыв визита, подчеркнули в партии, указывает на наличие проблем с демократией на Украине.
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В партии политика сообщили, что власти Украины исподтишка заблокировали поездку делегации во главе с Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки.
Отмечается, что руководство Рады несколько месяцев назад получило приглашение на конвент, однако за это время так и не предоставило делегации «Европейской солидарности» разрешения на выезд.
Такой срыв визита, подчеркнули в партии, указывает на наличие проблем с демократией на Украине.
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Анастасия Чинкова