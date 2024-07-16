Порошенко резко осудил украинские власти за бездействие в период энергокризиса

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Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде, фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал «Прямой».
Он отметил, что людям, особенно на верхних этажах многоэтажных домов, невозможно нормально жить в летнюю жару без кондиционеров, лифта и освещения. Экс-президент напомнил, что он и его сторонники выступали за отмену пошлин с госзаказов, покупающих необходимое оборудование. Теперь он задается вопросом о наличии солнечных батарей и генераторов.
Ранее киевский депутат Даниил Гетманцев в своем Телеграм-канале призвал не «создавать» из энергокризиса трагедию. По его мнению, жители Украины в период жары могут обойтись ведром с водой, колодцем или прудом.
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Олег Дикий