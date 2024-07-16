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Порошенко решил внести залог за организатора подрыва «Северных потоков»

Геращенко: Порошенко внесет залог за подозреваемого в подрыве газопроводов РФ
16 июля 2024, 15:36
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко внесет залог за экс-командира одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах украинского аэродрома Канатово. Об этом председатель фракции «Европейской солидарности» в украинском парламенте Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook*.


Сумма залога составляет свыше 9 миллионов гривен (около 19 миллионов российских рублей). Адвокат осужденного заявил, что его подзащитный не сможет выплатить такую сумму.

О причастности Червинского к подрыву российских газопроводов неоднократно писали зарубежные издания. The Washington Post сообщало, что он лично не занимался подрывом, но координировал действия украинских военных, а во главе всей операции стоял экс-глава ВСУ Валерий Залужный.

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*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
#адвокат
#операции
#всу
#солдат
#газопровод
Пьяный житель Дубны танцевал голый перед семилетней девочкой
SHOT: извращенец из Дубны танцевал голый перед маленькой девочкой
16 июля 2024, 15:03

Фото: IStock/Besides the Obvious

Подмосковный извращенец превратил Атомный пляж в нудистский: пьяный житель Дубны устроил голые танцы перед семьёй с семилетней девочкой, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Накануне семья вместе с маленькой дочкой решили отдохнуть на вечернем пляже. Там оказались двое распивающих алкоголь мужчин, которые постоянно приставали к другим отдыхающим. Внезапно один из хулиганов подошел к малолетней девочке, снял с себя всю одежду и стал демонстрировать танцевальные движения.

Родители увели дочь и вызвали полицию. В отношении извращенца возбудили дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Максимальная санкция за это преступление доходит до 20 лет лишения свободы.

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#дело
#алкоголь
#семья
#родители
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Во Львове украинец облил себя бензином и угрожал поджечь
«Страна.ua»: мужчина облился бензином возле горсовета Львова и хотел подожечься
16 июля 2024, 14:22

Фото: IStock/Nopphon Pattanasri

Украинец облился бензином рядом со зданием ратуши Львова, где заседает городской совет, и угрожал себя поджечь. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».
Как заявляет СМИ, на переговоры к мужчине вышли заместители председателя совета, его удалось уговорить не совершать поджог. О причинах инцидента не уточняется.

Ранее сообщалось о поджоге сотрудником полиции Украины двух трансформаторных будок. Поселок Кочержынци и Максимовка остались без света. Сотрудник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Ступине потушили лесной пожар, власти ищут поджигателя

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#львов
#украина
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С пенсионерки, провалившейся в глубокую яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей
«Фонтанка»: провалившаяся в асфальтную яму пенсионерка заплатила 10 тысяч
16 июля 2024, 14:20

Фото: IStock/Stephen Barnes

С пенсионерки, провалившейся в яму в асфальте, взыскали 10 тысяч рублей за судебные издержки. О решении суда «Фонтанке» сообщила сама 75-летняя Наталья Слободова.
Женщина получила травмы еще два года назад. Тогда ей пришлось уволиться с работы и восстанавливать здоровье. Слободова решила подать иск в суд и разбирательства велись сразу против нескольких муниципальных компаний. В итоге судья признал «Водоканал Санкт-Петербурга» виновным в неустранении ямы и обязал выплатить 318 тысяч рублей пострадавшей пенсионерке.

Двести тысяч из этой суммы ушли на оплату услуг юристов. После этого в суд уже обратилась администрация МО «Автово» с предложением взыскать с женщины 76,5 тысяч рублей их судебных издержек, поскольку суд официально признал их невиновными в травме женщины. Сегодня судья, рассматривающий дело Слободовой, вынесла постановление о взыскании с нее 10 тысяч рублей в пользу муниципалитета. Пенсионерка заявила, что лучше заплатит, вместо того чтобы снова втягивать на долгие разбирательства юристов.
«Но лучше бы чиновники добросовестно устраняли ямы и поддерживали город в нормальном состоянии, а не судились с такими, как я. У меня случился гипертонический криз из-за этой ситуации», — говорит Слободова.

Администрация округа от комментариев издательству воздержалась.

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В Великобритании пожилые женщины прогнали угонщиков

Трое из ларца: кто и как похоронил пенсионерку в Смоленске
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#травмы
#ямы
#администрация
#чиновники
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В Великобритании пожилые женщины прогнали угонщиков
Daily Mail: пожилые женщины предотвратили угон мотоцикла
16 июля 2024, 13:21

Фото: IStock/AaronAmat

В Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках, обратили их в бегство и попали на видео. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент заснял на видео и выложил в сеть неизвестный мужчина. На кадрах видно, как двое парней заезжают на парковку на мопеде, один из них слазит и молотком пытается сбить замок с колеса мотоцикла.

Это увидели две неравнодушные пожилые женщины, которые не смогли остаться в стороне. Они стали кричать на угонщиков, а когда поняли, что их игнорируют, подошли вплотную к злоумышленникам. Преступники не стали вступать со старушками в конфликт и сбежали.

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#мужчина
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В ДТП с двумя грузовикам в Домодедове пострадал человек
16 июля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовик Scania столкнулся с седельным тягачом Iveco на 30-м километре трассы А-107 в районе деревни Артемьево городского округа Домодедово, одного из водителей заблокировало в салоне, его освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В результате ДТП 36-летний водитель грузовика Scania оказался зажат внутри салона искорёженными металлическими конструкциями. Вызванные на место происшествия спасатели освободили мужчину при помощи гидравлических инструментов и передали врачам центра медицины катастроф», — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали с подозрением на травмы различный степени тяжести. Второму участнику ДТП — водителю тягача Iveco — медицинская помощь не понадобилась.

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Сильный хлопок в небе напугал жителей Краснодара

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#домодедово
#дтп
#спасатели
#грузовик
#мособлпожспас
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Сильный хлопок в небе напугал жителей Краснодара
16 июля 2024, 12:00

Фото: istockphoto/frentusha

16 июля в 10:50 по московскому времени в небе над Краснодаром прозвучал сильный хлопок. Он был слышен в разных районах города, а также в его окрестностях.
Хлопок также услышали жители аула Новая Адыгея и посёлка Яблоновский, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара. Многих горожан изрядно напугал необычно громкий звук в небе, напоминающий взрыв.

По сообщению МЦУ, хлопок, предположительно, связан с преодолением самолётом звукового барьера. В региональном управлении МЧС инцидент никак не прокомментировали. Как уточнили в единой дежурной диспетчерской службе Краснодара, никаких сообщений о чрезвычайных происшествиях от сотрудников экстренных служб к ним не поступало.

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#краснодарский край
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Подняла футболку и ударила ножом: пермячка рассказала, как убила сына из-за долгов и спрятала тело в чемодан
Мать из Перми Шатова рассказала, как и за что задушила сына: подробности
16 июля 2024, 11:55

Фото: istockphoto/fotoember

В Перми на улице Монастырской 12 июля возле мусорного контейнера в чемодане нашли труп мальчика. Спустя сутки силовики задержали подозреваемую — 34-летнюю мать убитого ребенка Ирину Шатову. В Ленинском районном суде Перми обвиняемой избрали меру пресечения. О том, почему россиянка убила собственного сына расскажет редакция «Радио 1».

В Перми нашли тело пятилетнего мальчика в чемодане

Труп мальчика в чемодане обнаружил мужчина без определенного места жительства. Произошло это ночью 12 июля в Ленинском районе Перми недалеко от мусорных баков. На теле ребенка он увидел колото-резаные раны и следы от удушья.

Фото: istockphoto/Miravision

Мать мальчика оказалась убийцей

Убийцей оказалась 34-летняя мать ребенка — Ирина Шатова. Подозреваемую задержали в Перми. Женщина пряталась в отеле «Жемчужина» на чердаке. Подозреваемая, идущая с черным чемоданом, внутри которого было тело мальчика, попала на нескольких камерах наблюдения в городе. Оперативники изучили её маршрут, начали розыск и задержали женщину. Шатова пыталась обмануть следователей. Она уверяла, что ребенка убили коллекторы. Ложь распознали на полиграфе.

Пермячка показала, как убивала ребенка

СУ СК России по Пермскому краю выложило видео следственного эксперимента на месте убийства. На нем женщина показала, как убивала своего сына. На кадрах видно, что мальчик лежал на диване в пижаме. Ирина Шатова подошла к нему, накинула на шею веревку и задушила. Потом она подняла его футболку и ножом нанесла три удара по телу.

Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми
Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

Выглядела растерянной

Местная жительница Перми в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что видела, как задержанная выносила чемодан. По ее словам, было около двух часов ночи. У чемодана стали заедать колеса и она предложила свою помощь Шатовой, однако та отказалась.

«Мы предложили помощь, она растерялась, но от помощи отказалась. Сказала, что просто колесико заело и не едет, ну мы и пошли дальше. Она снова нас обогнала, и ушла. Мы еще подумали, что какая-то странная, выглядела растерянной, может поругалась с мужем или парнем и ушла из дома», — добавила она.

Почему женщина убила собственного сына

Ирина Шатова пошла на преступление из-за долгов. Женщина не работала. Официально она разведена.

«Долги — 3 000 000 рублей, ежемесячный заработок — 100 000 рублей, занимаюсь трейдингом на бирже», — рассказала Шатова.

По ее словам, каждый месяц она отдает по 98 000 рублей на погашение долгов. Женщина добавила, что недавно вложила деньги в ценные бумаги и все потеряла.

На основе анализа дневника женщины было установлено, что у нее была «психопатическая привязанность к ребенку». Ребенок не ходил в детский сад, школу, мать вместе с ним спала. Мальчик практически не оставался дома один.

Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве
Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве

Преступница была веселой и приветливой

По словам знакомых, женщина была очень общительной, приветливой и веселой. Развод Шатовых прошел очень спокойно. Ребенка оба родителя сильно любили. Он часто ездил с ними за границу и был здоровым. Родители занимались спортом и вели здоровый образ жизни.

«Создавали впечатление крепкой и дружной семьи. Очень удивилась, что они развелись в конце 2023 года», — рассказала местная жительница.

Суд Перми заключил Ирину Шатову под стражу

Ленинский районный суд Перми заключил обвиняемую в убийстве девятилетнего сына под стражу сроком на 1 месяц 30 суток. Женщина восприняла эту информацию с отрешенным выражением лица. На судебном заседании на Шатовой было черное худи с белой надписью на английском. Которая переводится как — «Устала от <...> дерьма».

Жительницу Перми, которая убила своего сына и спрятала тело в чемодан, отправили в СИЗО
Жительницу Перми, которая убила своего сына и спрятала тело в чемодан, отправили в СИЗО

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#мать
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#мальчик
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Более 50 росгвардейцев принимают участие в тушении пожара в Коктебеле
16 июля 2024, 11:16

Фото: istockphoto / Toa55

Более 50 военнослужащих симферопольского полка Росгвардии помогают в тушении лесного пожара в Коктебеле. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Сотрудники Росгвардии с помощью воды тушат отдельные очаги возгорания, чтобы не дать огню распространиться. Ранее сообщалось, что с лесными пожарами в Крыму борются более 500 специалистов. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды огонь быстро распространяется», — сообщили в материале РенТВ.

Всего в республике произошло пять возгораний. Они случились в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Дружба», на территориях Феодосийского и Грушевского участковых лесничеств, а также в посёлке городского типа Новофёдоровка и в Коктебеле.

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#сотрудники
#росгвардия
#лес
#пожар
#крым
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Дезертировавший офицер ВСУ не сможет внести залог для освобождения
Адвокат Иосипов: осужденный за дезертирство из ВСУ Червинский не выйдет под залог
16 июля 2024, 11:11

Фото: Istock/Rattankun Thongbun

Пытавшийся дезертировать летом 2022 года бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, будучи судимым на Украине, не сможет внести залог. Об этом сообщает его адвокат Андрей Иосипов, передает РИА Новости.
Уточняется, что апелляционный суд Кропивницкого готов отпустить осужденного под залог в сумму 9 миллионов гривень (более 19 миллионов рублей). При этом Червинский не имел бы права покидать город и общаться со свидетелями и пострадавшей стороной.

Адвокат офицера сообщил, что его подзащитный пока не располагает столь большой суммой.

Ранее американские СМИ связывали Червинского с атаками на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

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#северный поток
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