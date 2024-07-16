Порошенко решил внести залог за организатора подрыва «Северных потоков»

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Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко внесет залог за экс-командира одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Романа Червинского, обвиняемого в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах украинского аэродрома Канатово. Об этом председатель фракции «Европейской солидарности» в украинском парламенте Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook*.
Сумма залога составляет свыше 9 миллионов гривен (около 19 миллионов российских рублей). Адвокат осужденного заявил, что его подзащитный не сможет выплатить такую сумму.
О причастности Червинского к подрыву российских газопроводов неоднократно писали зарубежные издания. The Washington Post сообщало, что он лично не занимался подрывом, но координировал действия украинских военных, а во главе всей операции стоял экс-глава ВСУ Валерий Залужный.
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Олег Дикий