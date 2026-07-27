Следствие по делу сестёр Хачатурян продлили до сентября
Адвокат сестёр Хачатурян сообщил, что следствие по уголовному делу его подзащитных, которых обвиняют в убийстве отца, продолжается. Отмечается, что срок расследования истекает в сентябре.
В беседе с RT юрист отметил, что защита надеялась на прекращение дела после того, как в апреле 2025 года суд посмертно признал отца девушек виновным в сексуальном насилии и изготовлении порнографии. По словам эксперта, это доказывает, что сёстры действовали в рамках самообороны.
«У нас сменился следователь. Накануне родственники Михаила Хачатуряна в кассационном суде обжаловали решения первой и второй инстанций, которыми он был признан виновным. Так как дело продлили до сентября, ждём там каких-то новостей уже», — пояснил защитник.Напомним, что тело Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями нашли 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе. В августе того же года дочери признались в убийстве. С тех пор они пытаются доказать, что стали жертвами домашнего насилия и действовали в целях самозащиты.