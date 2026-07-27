Следствие по делу сестёр Хачатурян продлили до сентября

27 июля 2026, 20:17

Фото: Istock/AMilkin

Адвокат сестёр Хачатурян сообщил, что следствие по уголовному делу его подзащитных, которых обвиняют в убийстве отца, продолжается. Отмечается, что срок расследования истекает в сентябре.





В беседе с RT юрист отметил, что защита надеялась на прекращение дела после того, как в апреле 2025 года суд посмертно признал отца девушек виновным в сексуальном насилии и изготовлении порнографии. По словам эксперта, это доказывает, что сёстры действовали в рамках самообороны.

«У нас сменился следователь. Накануне родственники Михаила Хачатуряна в кассационном суде обжаловали решения первой и второй инстанций, которыми он был признан виновным. Так как дело продлили до сентября, ждём там каких-то новостей уже», — пояснил защитник.