Россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за 3000 рублей

27 июля 2026, 16:41

Кемеровчанин перелез через прилавок магазина и похитил 3000 рублей из кассы

Фото: iStock/blinow61

В Кемерове полиция задержала 36-летнего местного жителя, который похитил кассовую выручку из продуктового павильона. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.