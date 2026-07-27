Россиянин стал фигурантом уголовного дела из-за 3000 рублей
В Кемерове полиция задержала 36-летнего местного жителя, который похитил кассовую выручку из продуктового павильона. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.
По данным издания, мужчина пришел к торговой точке под видом покупателя. Дождавшись, когда продавец отойдет за товаром, он перевалился через прилавок, взял коробку с деньгами и убежал. Сотрудница магазина заметила грабителя, но догнать его не смогла. Похищенные три тысячи рублей злоумышленник успел потратить.
Ранее подозреваемый уже был судим за кражи. В итоге он стал фигурантом еще одного уголовного дела по статье «Грабеж», максимальное наказание по которой — семь лет колонии.
Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области украла миллион рублей у отца, чтобы заплатить гадалке за приворот.
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