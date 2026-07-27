Обналичившие четыре млрд рублей теневые банкиры услышали приговор в Петербурге
В Санкт-Петербурге вынесли приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. Дзержинский районный суд признал виновными Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько, сообщили в объединенной судебной пресс-службе.
Установили, что злоумышленники организовали нелегальную финансовую схему, через которую прошло более 4,4 млрд рублей. Преступный доход группы превысил 44 млн рублей. Суд назначил Рейну наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штрафа 900 тыс. рублей, Токарева приговорили к 5,5 года колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей, Фалько — к 6,5 года колонии общего режима и штрафу 900 тыс. рублей.
По версии следствия, преступный план разработали не позднее июня 2014 года. Рейн привлек сообщников, они зарегистрировали 52 юрлица, часть из которых оформили на подставных, и открыли счета в легальных банках. Для осуществления переводов в иностранной валюте и обналичивания денег клиентов они предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении операций. Комиссия за услуги составляла не менее одного процента от поступивших сумм.
В общей сложности на счета подконтрольных компаний от клиентов поступило не менее 4,4 млрд рублей, из которых более 2,1 млрд перевели в распоряжение группы. Рейн лично извлек из преступной схемы не менее 44 млн рублей, 21,5 млн из которых сообщники разделили между собой. Кроме того, участники группы осуществили перевод более €3 млн со счета российского юрлица на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Фигурантов арестовали в феврале 2019 года. Всех троих признали виновными по статьям о незаконной банковской деятельности и совершении валютных операций с использованием поддельных документов.
Читайте также: