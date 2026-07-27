Обналичившие четыре млрд рублей теневые банкиры услышали приговор в Петербурге

27 июля 2026, 17:39

Обналичившие четыре млрд рублей теневые банкиры получили от 5,5 до 7 лет колонии

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Санкт-Петербурге вынесли приговор трем фигурантам дела о незаконной банковской деятельности. Дзержинский районный суд признал виновными Владислава Рейна, Петра Токарева и Андрея Фалько, сообщили в объединенной судебной пресс-службе.